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Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
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РИА Новости

Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой

14:36 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян призвал своих сторонников, собравшихся у здания суда в Ереване, где пройдет заседание по его делу, вернуться домой.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру. Во вторник в ереванском суде запланировано первое заседание по делу против Саргсяна, сторонники бывшего президента собрались у здания суда.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян
18 декабря 2019, 23:19
На имущество экс-президента Армении Саргсяна наложили арест
Как передает корреспондент РИА Новости, прибыв на заседание суда, Саргсян подошел к сторонникам и поблагодарил их.
"По большому счету, вы пришли защитить правосудие. Прошу передать признательность вашим родным и близким, за то, что они не пытались убедить вас остаться дома в плохую погоду, как говорится, "от греха подальше". Учитывая погодные условия и то, что есть надежда, что в Армении пока остались судьи, для которых правосудие превыше всего…, прошу вас вернуться домой, заняться своими повседневными делами, не забывая о безопасности Республики Армения", - сказал Саргсян, обращаясь к своим сторонникам.
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
4 декабря 2019, 20:07
Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями
Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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Серж СаргсянЕреванАрменияВ мире
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