Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой

ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Бывший президент Армении Бывший президент Армении Серж Саргсян призвал своих сторонников, собравшихся у здания суда в Ереване , где пройдет заседание по его делу, вернуться домой.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру. Во вторник в ереванском суде запланировано первое заседание по делу против Саргсяна, сторонники бывшего президента собрались у здания суда.

Как передает корреспондент РИА Новости, прибыв на заседание суда, Саргсян подошел к сторонникам и поблагодарил их.

"По большому счету, вы пришли защитить правосудие. Прошу передать признательность вашим родным и близким, за то, что они не пытались убедить вас остаться дома в плохую погоду, как говорится, "от греха подальше". Учитывая погодные условия и то, что есть надежда, что в Армении пока остались судьи, для которых правосудие превыше всего…, прошу вас вернуться домой, заняться своими повседневными делами, не забывая о безопасности Республики Армения", - сказал Саргсян, обращаясь к своим сторонникам.

Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.