Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T14:35+0300
https://ria.ru/20200225/1565181795.html
Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
https://cdn25.img.ria.ru/images/155344/29/1553442973_0:101:3079:1833_1036x0_80_0_0_6b46264c1ad75c9df0c2ff6d406b5e0b.jpg
РИА Новости

Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме

14:35 25.02.2020
204
© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак. Представитель защиты Джулиана Ассанжа начал второй день слушаний по делу об экстрадиции основателя Wikileaks из Великобритании в США с заявления, что тот содержится в тюрьме недопустимых условиях.
Здание суда соединено с тюрьмой строгого режима Белмарш, где Ассанж находится уже почти год. Ежедневно его доставляют в суд по туннелю, соединяющему тюрьму с судом.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Вчера, 17:24
Сторонники Ассанжа назвали обвинения США в его адрес голословными
"На него вчера вечером надевали наручники 11 раз, дважды заставляли раздеться, помещали в пять различных камер", - заявил в суде адвокат, добавив, что у Ассанжа также отобрали юридические документы, которые он изучал.
Судья, ведущая дело об экстрадиции, Ванесса Барайтзер, в свою очередь, заявила, что рассчитывает на то, что обращение в тюрьме с Ассанжем соответствует законодательству и что его права соблюдаются. Также судья подчеркнула, что не имеет полномочий вмешиваться в данные вопросы.
"Я очень ограничена в средствах, это вопрос к руководству тюрьмы… Вы можете подготовить письменное заявление тюремным властям", - сказала Барайтзер.
Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
Вчера, 16:29
Греческие журналисты провели пикет в поддержку Ассанжа
Адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы США, в свою очередь, заявил о необходимости того, чтобы суд по делу Ассанжа был справедливым и чтобы ходу процесса ничего не препятствовало.
Во вторник обстановка в суде гораздо спокойней, чем накануне: количество телекамер у здания суда существенно сократилось, как и количество участников пикета в поддержку Ассанжа. Демонстранты, впрочем, продолжают выкрикивать лозунги, несмотря на то, что накануне представители суда, журналисты и сам Ассанж жаловались на шум и просили их прекратить крики.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Вчера, 14:38
Американский адвокат заявил, что Ассанж ставил жизни людей под угрозу
Нынешний этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.
Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
23 февраля, 15:34
В ОБСЕ призвали Великобританию не экстрадировать Ассанжа в США
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
20 февраля, 22:41
"Репортеры без границ" призвали США прекратить дело против Ассанжа
000040
Обсудить 1
WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияЭквадорЛондонВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: журналистки из Грузии "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук назвал главное достижение Украины
Сейсмограф
На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
Таблетки
Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
Серж Саргсян
Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
Совет раввинов Европы возмущен карнавалом в Бельгии
Покупатель в гипермаркете Лента
Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
15:24Минфин намерен снизить вдвое бедность в Курганской области к 2024 году
15:22Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
15:21В Махачкале локализовали пожар в ТЦ "Пассаж"
15:21Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
Лента новостейМолния