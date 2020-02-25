Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме

ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак. Представитель защиты Представитель защиты Джулиана Ассанжа начал второй день слушаний по делу об экстрадиции основателя Wikileaks из Великобритании в США с заявления, что тот содержится в тюрьме недопустимых условиях.

Здание суда соединено с тюрьмой строгого режима Белмарш, где Ассанж находится уже почти год. Ежедневно его доставляют в суд по туннелю, соединяющему тюрьму с судом.

"На него вчера вечером надевали наручники 11 раз, дважды заставляли раздеться, помещали в пять различных камер", - заявил в суде адвокат, добавив, что у Ассанжа также отобрали юридические документы, которые он изучал.

Судья, ведущая дело об экстрадиции, Ванесса Барайтзер, в свою очередь, заявила, что рассчитывает на то, что обращение в тюрьме с Ассанжем соответствует законодательству и что его права соблюдаются. Также судья подчеркнула, что не имеет полномочий вмешиваться в данные вопросы.

"Я очень ограничена в средствах, это вопрос к руководству тюрьмы… Вы можете подготовить письменное заявление тюремным властям", - сказала Барайтзер.

Адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы США, в свою очередь, заявил о необходимости того, чтобы суд по делу Ассанжа был справедливым и чтобы ходу процесса ничего не препятствовало.

Во вторник обстановка в суде гораздо спокойней, чем накануне: количество телекамер у здания суда существенно сократилось, как и количество участников пикета в поддержку Ассанжа. Демонстранты, впрочем, продолжают выкрикивать лозунги, несмотря на то, что накануне представители суда, журналисты и сам Ассанж жаловались на шум и просили их прекратить крики.

Нынешний этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.

Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.