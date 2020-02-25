В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана

АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Все 132 пассажира и экипаж самолета, прибывшего из Тегерана в Анкару, помещены на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре совершил экстренную посадку самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров. Телеканал NTV сообщил также, что у 17 пассажиров выявлена повышенная температура.
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"Для турецких граждан, пожелавших вернуться из Ирана на родину, был организован спецрейс. Вернувшиеся в Турцию граждане будут содержаться в карантине 14 дней. В рамках этого рейс Turkish Airlines TK879 из Тегерана был запланирован с посадкой в Анкаре. Находящиеся в самолете 132 пассажира и экипаж направлены в специально подготовленную клинику", - написал Коджа в Twitter.
В Иране на данный момент подтверждено более 60 случаев заболевания, из них 12 со смертельным исходом. Ранее турецкие власти закрыли границу с Ираном, в связи с инструкцией генеральной дирекции гражданской авиации Турции в настоящее время турецким авиакомпаниям разрешается вывозить из Ирана только турецких граждан.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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