В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана

"Для турецких граждан, пожелавших вернуться из Ирана на родину, был организован спецрейс. Вернувшиеся в Турцию граждане будут содержаться в карантине 14 дней. В рамках этого рейс Turkish Airlines TK879 из Тегерана был запланирован с посадкой в Анкаре. Находящиеся в самолете 132 пассажира и экипаж направлены в специально подготовленную клинику", - написал Коджа в Twitter.