Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Приговор суда по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, говорит сам за себя, считает американский политик Хиллари Клинтон.
Одной из самых обсуждаемых новостей в зарубежных СМИ во вторник утром стала информация о том, что присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения – в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до 29 лет. Адвокат Донна Ротунно заявила, что собирается обжаловать приговор. Как ожидается, суд вынесет приговор по делу 11 марта.
"Приговор суда говорит сам за себя. Люди ждали вердикта, они следили за этим процессом, и время подводить итоги пришло", — сказала Клинтон на пресс-конференции в Берлине, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение суда по делу Вайнштейна.
Хиллари Клинтон приехала на международный Берлинский кинофестиваль, чтобы посетить премьеру документального фильма "Хиллари" Нанетт Бурштейн.