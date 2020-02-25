Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T14:31+0300
https://ria.ru/20200225/1565181368.html
Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/76/1551557627_0:179:3072:1907_1036x0_80_0_0_24bda83d130a1375cbf92c290b0e7324.jpg
РИА Новости

Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна

14:31 25.02.2020
378
© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в фотобанк
Хиллари Клинтон . Архивное фото
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Приговор суда по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, говорит сам за себя, считает американский политик Хиллари Клинтон.
Одной из самых обсуждаемых новостей в зарубежных СМИ во вторник утром стала информация о том, что присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения – в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до 29 лет. Адвокат Донна Ротунно заявила, что собирается обжаловать приговор. Как ожидается, суд вынесет приговор по делу 11 марта.
"Приговор суда говорит сам за себя. Люди ждали вердикта, они следили за этим процессом, и время подводить итоги пришло", — сказала Клинтон на пресс-конференции в Берлине, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение суда по делу Вайнштейна.
Хиллари Клинтон приехала на международный Берлинский кинофестиваль, чтобы посетить премьеру документального фильма "Хиллари" Нанетт Бурштейн.
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
11:32Культура
Харви Вайнштейн после вердикта присяжных попал в больницу, пишут СМИ
1500111
Обсудить 1
Харви ВайнштейнХиллари КлинтонВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук назвал главное достижение Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: журналистки из Грузии "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
Совет раввинов Европы возмущен карнавалом в Бельгии
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России
Наталья Поклонская
Поклонская назвала реакцию Киева на упоминания Крыма новой забавой
Разгрузка угля в одесском порту Южный
Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Замок Ласточкино гнездо
В Крыму назвали план Киева по "деоккупации" полуострова блефом
Henneguya salminicola
Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Экс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Минфин намерен снизить вдвое бедность в Курганской области к 2024 году
15:22Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
15:21В Махачкале локализовали пожар в ТЦ "Пассаж"
15:21Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния