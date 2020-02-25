Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна

Одной из самых обсуждаемых новостей в зарубежных СМИ во вторник утром стала информация о том, что присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения – в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до 29 лет. Адвокат Донна Ротунно заявила, что собирается обжаловать приговор. Как ожидается, суд вынесет приговор по делу 11 марта.