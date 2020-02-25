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Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за помощь в развитии региона
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РИА Новости

Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за помощь в развитии региона

14:28 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в развитии республики, в том числе за строительство Зарамагской ГЭС, дороги Моздок - Владикавказ и горнолыжного курорта Мамисон.
Стенограмма беседы Путина и Битарова опубликована на сайте Кремля.
"Прежде всего хочу вас поблагодарить от всего нашего народа за все поручения, которые даются по нашей республике, которые в конечном итоге приводят к реализации проектов, которые способствуют улучшению качества жизни наших граждан", - сказал он.
На это Путин ответил, что знает, что не все еще выполнено. "Идет выполнение. Я благодарен правительству страны. Ярким примером исполнения этих поручений является запуск самой высоконапорной в России гидроэлектростанции - Зарамагской ГЭС, которую в начале этого месяца запустили после 40 лет строительства", - заявил Битаров.
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Он напомнил, что только благодаря поручению Путина в 2016 году началась активная фаза строительства объекта, "были построены оригинальные гидротехнические инженерные сооружения, которые сегодня вылились в гидроэлектростанцию, крупнейшую на Северном Кавказе".
Также глава республики поблагодарил за решение по строительству прямой дороги Моздок - Владикавказ. "Это стратегически важная дорога. Сейчас в активной фазе строительство идет, и обязательно к концу этого года мы его реализуем, и республика получит прямое сообщение Моздок - Владикавказ", - сказал Битаров.
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Поблагодарил он и за реанимированное строительство горнолыжного курорта Мамисон. "Объект долгие годы простаивал, было вложено в 2012 году более двух миллиардов (рублей). По вашему поручению в 2017 году были выделены средства на проектирование. Мы его уже закончили, проект сейчас находится на государственной экспертизе, и уже выделены средства - миллиард сто миллионов - на начало реализации этого проекта. Это более трех тысяч рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики", - рассказал Битаров.
Путин поинтересовался, катается ли Битаров на лыжах. "Да. Только пока негде", - ответил глава республики.
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При этом он выразил благодарность за национальные проекты, "ведь в конечном итоге это строительство больниц, школ, детских садов, которых так не хватало нашей республике".
Президент поинтересовался, что в регионе намечено в рамках нацпроектов, есть какие-то договоренности с правительством. "Да, конечно. Мы практически благодаря национальным проектам в этом году ликвидировали очередность в детские сады. В Моздоке открыли детский сад, в который будут ходить в основном дети военнослужащих, которые служат в Моздоке. Они стояли в очереди, сегодня этой очередности уже нет, и это благодаря национальным проектам. Ликвидируется полностью третья смена в школах, уже ликвидирована", - рассказал Битаров.
Он добавил, что остается вторая смена, "но и то не во всех школах, практически все занимаются в первую смену. "Это все благодаря национальным проектам. Помимо этого строятся новые дороги - безопасные, качественные дороги. Народ это ощутил уже", - заключал Битаров.
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Вячеслав БитаровРеспублика Северная Осетия - АланияВладимир ПутинЭкономика
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