Названы самые безопасные для туристов страны в 2020 году

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Французская туристическая страховая компания определила десятку самых безопасных стран для путешествий на 2020 год, Французская туристическая страховая компания определила десятку самых безопасных стран для путешествий на 2020 год, сообщает Express.

Эксперты собрали данные о стихийных бедствиях, транспорте, качестве систем здравоохранения и уровнях преступности и террористической угрозы.

Швейцария была признана самой безопасной страной на планете в 2020 году.

Ее характеризуют отличные системы здравоохранения, очень мало насилия и транспортных происшествий. На втором месте оказался Сингапур. Он мог бы занять и первое место, но из-за качества воздуха уступил Швейцарии.

Норвегия была признана третьей самой безопасной страной в мире в этом году.

На четвертом и пятом местах соответственно — Люксембург и Кипр.