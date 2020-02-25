"На связи Ухань". Каждый на своем месте

"На связи Ухань" - это проект, подготовленный информслужбой "Россия-Китай: главное" Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня". Нынешняя эпидемия диктует свои правила жизни, но люди не сдаются, - каждый на своем месте делает все, что от него зависит, тем самым приближая достижение полной победы над вирусом.

На этой раз наши собеседники – молодые люди. 25-летний Станислав Янушаускас – студент Института международного образования Чжуннаньского университета экономики и права в Ухане . С самого начала эпидемии он решил остаться в городе. 27-летний Ли Бинь проживает в уханьском районе Цзянъань, он работает в службе доставки, на время эпидемии он решил продолжить курьерскую службу. Чжан Сину – немного за 30, он проживает в городском районе Хуншань, работает в ЖКХ-компании. В настоящее время он вместе с коллегами ведет мониторинг ситуации в огромном микрорайоне.

— Станислав, какие защитные меры предпринимают власти Китая, чтобы сдержать эпидемию?

— Станислав Янушаускас: Правительство КНР как и наш университет принимает множество мер по борьбе с вирусом, - например, чтобы предотвратить распространение болезни людям в Ухане запрещено покидать свои дома, на входе в любой жилой комплекс стоит контроль измерения температуры, каждый день нам на телефон приходят сообщения-памятки о том, что делать во время эпидемии, напоминания о том, что лучше не выходить на улицу, что нужно чаще мыть руки, а если появились симптомы вируса - следует незамедлительно обратиться к врачу. Университет тоже оказывает огромную поддержку студентам, которые остались в общежитии и не улетели домой.

— Какие ограничения действуют в связи с эпидемией?

— Станислав Янушаускас: Нам, студентам, не рекомендуется покидать территорию общежития, мы, в основном, сидим дома и занимаемся самоподготовкой. На данный момент мы можем покидать здание общежития раз в неделю по 6 человек за один раз, чтобы сходить за покупками, в остальном же покидать территорию общежития и университета строго не рекомендуется.

— Работают ли в городе универмаги и другие заведения? Работает ли доставка на дом?

— Станислав Янушаускас: Насколько мне известно, закрыто абсолютно всё, - что правильно, учитывая то, что Ухань является центром эпидемии. Наш университет организовал доставку продуктов прямо в общежитие. Раз в неделю студенты сканируют QR-код, заполняют данные и список покупок, потом приезжает машина и мы забираем покупки на первом этаже общежития. Также наш университет организовал доставку готовой еды (для тех кто не умеет или не хочет готовить). Мы можем заказать завтрак, обед и ужин.

— Откуда вы получаете свежую информацию об эпидемической ситуации? Доступна ли информация в новостных приложениях или в популярном приложении WeChat?

— Станислав Янушаускас: Правительство провинции Хубэй каждый день присылает сообщения-напоминания, также в WeChat есть специальное приложение, которое показывает официальную статистику. В группе университета также публикуются данные, касающиеся деталей обучения в этот период.

— Каким образом эпидемия сказалась на вашей жизни? Что изменилось?

— Станислав Янушаускас: Университет организовал онлайн-курсы, чтобы не пропускать учебное время. Обычная жизнь стала более рутинной, но зато появилось много свободного времени на дела, которые давно хотел сделать, но откладывал на потом, плюс, - гораздо больше времени на самоподготовку. Из-за ограничений передвижения по кампусу, теперь нельзя выходить на пробежку, но некоторые студенты занимаются спортом прямо в своих комнатах.

Мне хотелось бы отдельно отметить наш университет и работу международного отдела. Они делают для нас очень много, и все иностранные студенты благодарны им за то, что о нас не забывают, и мы чувствуем себя комфортно даже в период эпидемии.

— Ли Бинь, вы работаете в доставке, какие защитные меры вы принимаете во время работы?

— Ли Бинь: В основном, я надеваю маску, перчатки и как можно чаще мою руки. В компании нам раздали жидкое мыло для рук. Перед тем, как помыть руки, нельзя трогать нос, тереть глаза. На работе мы вынуждены иметь дело со множеством отправлений и посылок, сначала мы очень волновались, как бы не подхватить вирус через посылки. Но потом специалисты сообщили, что, что вирус не передается через посылки, так что все нормально. Сейчас работаем в резиновых перчатках, стараемся не трогать отправления голыми руками. Каждый день после работы я опрыскиваюсь с ног до головы обеззараживающим раствором на логистическом пункте, переодеваюсь в чистую одежду и иду домой. Но дома у меня маленький ребенок, я все-таки боюсь его трогать, давно уже его не обнимал.

— Какие меры предпринимаются, чтобы избежать заражения при контактах с людьми?

— Ли Бинь: В нашем логистическом пункте обычно работает около 20 курьеров, сейчас осталось всего семеро. Зона доставки охватывает более 30 больших и малых микрорайонов, это достаточно много. Ежедневно перед сменой заведующий пунктом проверяет у всех температуру, если все нормально, тогда можно приступать к работе. Кроме того, в компании нам раздали защитные средства, - маски, перчатки и другое. А когда работа окончена, нужно провести личную дезинфекцию.

Доставка теперь идет не так, как раньше. Мы не заходим на территорию микрорайонов, клиенты забирают посылки в назначенном месте у главного входа в компаунд. Если в микрорайоне есть автоматическая камера хранения для посылок, то мы оставляем посылки в ячейках. Если нет, то мы сначала немного дезинфицируем посылку и оставляем ее у входа. Покупатели сами забирают свой заказ, в основном, нет непосредственного контакта с курьером. Если что-то большое и тяжелое, то мы предоставляем людям тележку для того, чтобы они сами перевезли товар домой.

— Много ли людей сейчас пользуются услугами доставки? Что вы думаете по поводу своей работы в последнее время?

— Ли Бинь: Работы значительно прибавилось, каждый день работаем больше десяти часов, устаю больше, чем раньше, ведь сейчас многие все покупают в интернете, не выходя из дома. Но в работе есть и трогательные моменты, например, один наш клиент специально для нас купил две упаковки масок, когда он отдавал их нам, то сказал, что нам эти маски очень нужны, мы ведь работаем в таком напряженном режиме. А среди заказов для больниц, в основном, лапша быстрого приготовления. Я как подумаю о том, как самоотверженно работают сейчас медики, по сравнению с ними, нам работается достаточно легко.

— Чжан Син, вы работаете в управляющей компании микрорайона, какие противоэпидемический меры у вас приняты?

— Чжан Син: Я, в основном, отвечаю за контроль и регистрацию входящих и выходящих, по долгу службы я общаюсь с разными людьми в микрорайоне. Чтобы обезопасить себя от вируса, я работаю в маске, в перчатках, использую другие защитные средства, слежу за личной гигиеной. Общаясь с людьми, мы держимся на безопасном расстоянии один или два метра друг от друга, чтобы не подхватить инфекцию. Что же касается одежды, то на работе я в форме, а когда возвращаюсь домой, то сразу же переодеваюсь. Форму я тут же стираю и дезинфицирую, тщательно мою руки, чтобы не принести вирус с улицы. Кроме того, я три раза в день дезинфицирую рабочее место, а также все, что нужно для работы. В настоящее время у нас на работе достаточно дезинфицирующих средств, есть спирт и обеззараживающие растворы.

— Расскажите нам о закрытом режиме уханьских микрорайонов. Как обеспечить нормальный ритм жизни в этих условиях?

— Чжан Син: В нашем микрорайоне - более 1000 квартир, с конца января микрорайон на время эпидемии перешел на закрытый режим. Так как коронавирус, в основном, передается от человека к человеку, надо сдержать поток людей, тогда и риск подхватить вирус можно существенно снизить. Поэтому сейчас в нашем микрорайоне действуют только одни ворота. Без особой надобности мы призываем не выходить на улицу, вход на территорию посторонним людям и машинам тоже воспрещен. Если кому-то требуется выйти или же попасть в микрорайон, то на воротах мы каждому измеряем температуру, немного опрыскиваем обеззараживающим средством.

Вирус очень сильный. Хотя у нас действуют строгие противоэпидемические меры, несколько раз в день проводится дезинфекция всего микрорайона, но в начале февраля все равно были выявлены подтвержденные случаи заражения. Узнав об этом, мы сначала очень занервничали. Но еще раньше мы выработали план реагирования на случай появления новых случаев. В этой ситуации все действовали строго по плану: больница немедленно направила бригаду, чтобы отвезти заразившихся в больницу. Целый подъезд, в котором они жили, был изолирован. Все прошло гладко и слаженно, мы по возможности свели к минимуму поле контактов.