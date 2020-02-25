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Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов
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РИА Новости

Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов

14:22 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Индивидуальные программы развития регионов со сложной экономической ситуацией должны быть представлены в правительство в ближайшее время, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшее время такие индивидуальные программы должны быть представлены в правительство от других регионов", - сказал он на совещании об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-24 годы.
Мишустин подчеркнул, что главная задача – вывести из "зоны бедности" эти регионы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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