Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов

КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Индивидуальные программы развития регионов со сложной экономической ситуацией должны быть представлены в правительство в ближайшее время, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшее время такие индивидуальные программы должны быть представлены в правительство от других регионов", - сказал он на совещании об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-24 годы.
Мишустин подчеркнул, что главная задача – вывести из "зоны бедности" эти регионы.