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Мишустин рассказал о помощи регионам в трудной экономической ситуации
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РИА Новости

Мишустин рассказал о помощи регионам в трудной экономической ситуации

14:18 25.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Правительство может выделить регионам в трудной социально-экономической ситуации до 5 миллиардов рублей после 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы выделять будем соответственно таким регионам 5 миллиардов рублей до 2024 года, а в случае успешного соответствующего развития тех программ, которые будут утверждены, после 2024 года дополнительно также выделим до 5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы.
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Михаил МишустинРоссияЭкономика
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