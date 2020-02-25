Мишустин рассказал о помощи регионам в трудной экономической ситуации

"Мы выделять будем соответственно таким регионам 5 миллиардов рублей до 2024 года, а в случае успешного соответствующего развития тех программ, которые будут утверждены, после 2024 года дополнительно также выделим до 5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы.