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На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
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РИА Новости

На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу

14:17 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Фельдшера скорой медицинской помощи из города Златоуст Челябинской области направили в центр по профилактике и борьбе со СПИДом после того, как ей на лицо попала кровь ВИЧ-инфицированного пациента, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
Как рассказала РИА Новости депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, в понедельник ей позвонила местная жительница и сообщила о том, что случилось с ее 23-летней дочерью, работающей фельшером. Женщина рассказала, что бригада скорой помощи в Златоусте возвращалась с вызова, когда поступил новый вызов об избитом мужчине в подъезде. Медики прибыли к нему, оказали помощь, открытых ран у него не было, но была гематома на голове, которая лопнула, и кровь брызнула в лицо ее дочери, попав в глаза. Мужчина сообщил, что он ВИЧ-инфицированный. В "скорой" не оказалось специального препарата для профилактики ВИЧ, как и в близлежащем роддоме, добавила Мухометьярова.
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"Данный сотрудник направлен в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты (там есть все необходимое для оказания помощи, в наличии полный запас препаратов)", - сообщает минздрав.
В министерстве подчеркнули, что в больнице Златоуста в наличии имеются необходимые препараты и инструкции для оказания первой помощи в экстренных ситуациях, в том числе и препарат для проведения постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в случае контакта с ВИЧ-инфицированным. При этом в минздраве не уточнили, почему фельдшер не получила препарат в тот же день.
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