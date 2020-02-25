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Религия и мировоззрение
2020-02-25T15:00+0300
https://ria.ru/20200225/1565180106.html
Совет раввинов Европы возмущен карнавалом в Бельгии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156169/73/1561697326_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_703204aa6e8def6760cf3f2472c1d091.jpg
РИА Новости

Совет раввинов Европы возмущен карнавалом в Бельгии

14:15 25.02.2020 (обновлено: 15:00 25.02.2020)
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© Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 октября 2019 Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
© Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 октября 2019
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт назвал оскорбительным карнавальное шествие в бельгийском городе Алст, чьи участники были одеты в костюмы, пародирующие ортодоксальных евреев, и несли карикатуру на Стену плача.
Традиционное шествие по улицам бельгийского Алста проходит 23-25 февраля. Местные жители ежегодно отдают дань древней традиции высмеивать все и вся, в том числе самих себя. Карнавал не в первый раз вызывает протесты еврейских организаций и Израиля, он даже был исключен из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
"Сатирическое шествие с антисемитскими посылами в Алсте в Бельгии, является чрезвычайно оскорбительным и злоупотребляет силой свободы слова, которая является таким важным элементом любой либеральной демократии", - заявил РИА Новости раввин Гольдшмидт.
Он подчеркнул, что высмеивание еврейских традиций на карнавале напоминает "мрачные моменты прошлого Европы", когда в 1930-х годах в ряде стран было запрещено демонстрировать иудейские символы. Раввин отметил, что эти образы являются лишь "какой-то шуткой и не вызывают страха".
"Мировым лидерам, таким как король Бельгии, просто недопустимо объявлять "никогда больше" одну неделю (имеется в виду участие монарха в Международном форуме памяти Холокоста в Израиле 23 января, где он вместе с другими участниками пообещал бороться с антисемитизмом и не допустить повторного прихода к власти в Европе нацистов - ред.), а затем сидеть, сложа руки, когда эти символы появляются на их улицах всего несколько недель спустя. После прошлогодних международных протестов против антисемитских мотивов на уличном карнавале в Аальстере, который был исключен ЮНЕСКО из списка нематериальных объектов всемирного наследия, организаторы должны были понять, что именно такие антисемитские мотивы способствуют возрождению антисемитизма в Европе", - отметил раввин.
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрениеРИА НовостиЮНЕСКОБельгияЕвропаИзраильВ мире
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