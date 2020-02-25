Совет раввинов Европы возмущен карнавалом в Бельгии

Традиционное шествие по улицам бельгийского Алста проходит 23-25 февраля. Местные жители ежегодно отдают дань древней традиции высмеивать все и вся, в том числе самих себя. Карнавал не в первый раз вызывает протесты еврейских организаций и Израиля, он даже был исключен из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Он подчеркнул, что высмеивание еврейских традиций на карнавале напоминает "мрачные моменты прошлого Европы", когда в 1930-х годах в ряде стран было запрещено демонстрировать иудейские символы. Раввин отметил, что эти образы являются лишь "какой-то шуткой и не вызывают страха".

"Мировым лидерам, таким как король Бельгии, просто недопустимо объявлять "никогда больше" одну неделю (имеется в виду участие монарха в Международном форуме памяти Холокоста в Израиле 23 января, где он вместе с другими участниками пообещал бороться с антисемитизмом и не допустить повторного прихода к власти в Европе нацистов - ред.), а затем сидеть, сложа руки, когда эти символы появляются на их улицах всего несколько недель спустя. После прошлогодних международных протестов против антисемитских мотивов на уличном карнавале в Аальстере, который был исключен ЮНЕСКО из списка нематериальных объектов всемирного наследия, организаторы должны были понять, что именно такие антисемитские мотивы способствуют возрождению антисемитизма в Европе", - отметил раввин.