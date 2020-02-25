Премьер Словакии опроверг сообщения о заражении коронавирусом

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019

ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Находившийся с субботы до вторника в больнице Братиславы с сильной простудой премьер Находившийся с субботы до вторника в больнице Братиславы с сильной простудой премьер Словакии Петер Пеллегрини опроверг сообщения СМИ о том, что у него коронавирус , а его пресс-секретарь подтвердила, что он летит с визитом в Москву.

Испанский портал АВС сообщил в понедельник, что у заболевшего Пеллегрини может быть коронавирус и, поскольку он участвовал в четверг-пятницу в саммите ЕС в Брюсселе, лидеры других стран должны рассмотреть необходимость двухнедельного карантина.

"Я категорически отвергаю лживые твиты, что у меня коронавирус. Это полная ерунда", - написал в Twitter Пеллегрини.

Как сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь премьера Патриция Мацикова, Пеллегрини весь последний месяц чувствовал себя неважно, выполняя при этом огромный объем работы как в правительстве, так и в качестве предвыборного лидера ведущей словацкой партии "Курс – социальная демократия", которая готовится к предстоящим в эту субботу выборам в парламент республики.

"Сейчас господин премьер чувствует себя уже лучше, вечером у него предстоят теледебаты. А в среду состоится запланированный визит господина премьера в Москву", - сказала Мацикова.