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Туризм
2020-02-25T23:10+0300
https://ria.ru/20200225/1565179402.html
Пенелопа Круc стала крестной мамой итальянского лайнера
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РИА Новости

Пенелопа Круc стала крестной мамой итальянского лайнера

23:10 25.02.2020
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
25 фев — РИА Новости, Савона. Пенелопа Круc стала крестной матерью новейшего итальянского круизного лайнера Costa Smeralda. Кинозвезда прилетела в Савону для участия в торжественной церемонии. На борту флагманского лайнера состоялась пресс-конференция с участием десятков журналистов из разных стран.
© Фото : пресс-служба Costa SmeraldaCosta Smeralda
Costa Smeralda
© Фото : пресс-служба Costa Smeralda
Сама церемония крещения транслировалась в эфире телеканалов Италии, а жители и гости Савоны могли наблюдать за происходящим прямо в порту. Круизный лайнер отправился дальше по Средиземному морю под грандиозный 20-минутный салют.
Costa Smeralda – корабль, который в порту и в море заправляется сжиженным природным газом, значительно снижая вредные выбросы в атмосферу. Лайнеру присвоили награду Итальянского морского регистра (RINA) в области экологии – "Зеленый плюс" (Green Plus).
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Мэр Савоны выступает на церемонии крещения лайнера Costa Smeralda
Мэр Савоны выступает на церемонии крещения лайнера Costa Smeralda
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Мэр Савоны выступает на церемонии крещения лайнера Costa Smeralda
На борту предусмотрен ряд технологий, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду — специальные опреснительные установки и интеллектуальные системы управления энергопотреблением.
Сейчас на корабле предпринимаются все меры по сдерживанию эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Пенелопа Круc
Пенелопа Круc
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Маршрут корабля походит в западном Средиземноморье с заходом в порты Савоны, Марселя, Барселоны, Пальма-де-Майорке, Чивитавеккьи (Рим) и Специи.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Торжественная церемония
Торжественная церемония
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Торжественная церемония
В летнее время корабль будет заходить в Кальяри, а остановка в Палермо запланирована на зиму 2021/22 года.
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ТуризмКоронавирусыСредиземное мореПенелопа КрусРимМарсельБарселонаПальма-де-МайоркаИталия
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