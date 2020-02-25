Пенелопа Круc стала крестной мамой итальянского лайнера

25 фев — РИА Новости, Савона. Пенелопа Круc стала крестной матерью новейшего итальянского круизного лайнера Costa Smeralda. Кинозвезда прилетела в Савону для участия в торжественной церемонии. На борту флагманского лайнера состоялась пресс-конференция с участием десятков журналистов из разных стран.
© Фото : пресс-служба Costa SmeraldaCosta Smeralda
© Фото : пресс-служба Costa Smeralda
Сама церемония крещения транслировалась в эфире телеканалов Италии, а жители и гости Савоны могли наблюдать за происходящим прямо в порту. Круизный лайнер отправился дальше по Средиземному морю под грандиозный 20-минутный салют.
Costa Smeralda – корабль, который в порту и в море заправляется сжиженным природным газом, значительно снижая вредные выбросы в атмосферу. Лайнеру присвоили награду Итальянского морского регистра (RINA) в области экологии – "Зеленый плюс" (Green Plus).
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Мэр Савоны выступает на церемонии крещения лайнера Costa Smeralda
Мэр Савоны выступает на церемонии крещения лайнера Costa Smeralda
На борту предусмотрен ряд технологий, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду — специальные опреснительные установки и интеллектуальные системы управления энергопотреблением.
Сейчас на корабле предпринимаются все меры по сдерживанию эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса.
Маршрут корабля походит в западном Средиземноморье с заходом в порты Савоны, Марселя, Барселоны, Пальма-де-Майорке, Чивитавеккьи (Рим) и Специи.
Торжественная церемония
В летнее время корабль будет заходить в Кальяри, а остановка в Палермо запланирована на зиму 2021/22 года.