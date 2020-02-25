Пенелопа Круc стала крестной мамой итальянского лайнера

25 фев — РИА Новости, Савона. Пенелопа Круc стала крестной матерью новейшего итальянского круизного лайнера Costa Smeralda. Кинозвезда прилетела в Савону для участия в торжественной церемонии. На борту флагманского лайнера состоялась пресс-конференция с участием десятков журналистов из разных стран.

© Фото : пресс-служба Costa Smeralda Costa Smeralda © Фото : пресс-служба Costa Smeralda

Сама церемония крещения транслировалась в эфире телеканалов Италии, а жители и гости Савоны могли наблюдать за происходящим прямо в порту. Круизный лайнер отправился дальше по Средиземному морю под грандиозный 20-минутный салют.

Costa Smeralda – корабль, который в порту и в море заправляется сжиженным природным газом, значительно снижая вредные выбросы в атмосферу. Лайнеру присвоили награду Итальянского морского регистра (RINA) в области экологии – "Зеленый плюс" (Green Plus).

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Мэр Савоны выступает на церемонии крещения лайнера Costa Smeralda © РИА Новости / Анастасия Мельникова Мэр Савоны выступает на церемонии крещения лайнера Costa Smeralda

На борту предусмотрен ряд технологий, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду — специальные опреснительные установки и интеллектуальные системы управления энергопотреблением.

Сейчас на корабле предпринимаются все меры по сдерживанию эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса.

Маршрут корабля походит в западном Средиземноморье с заходом в порты Савоны, Марселя, Барселоны, Пальма-де-Майорке, Чивитавеккьи (Рим) и Специи.