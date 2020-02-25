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Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
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РИА Новости

Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств

14:02 25.02.2020 (обновлено: 14:31 25.02.2020)
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© Фото : предоставлено родителями Миланы СеменьковойМилана Семенькова из Калининграда
Милана Семенькова из Калининграда
© Фото : предоставлено родителями Миланы Семеньковой
Милана Семенькова из Калининграда
КАЛИНИНГРАД, 25 фев - РИА Новости. Родители полуторагодовалой Миланы Семеньковой, которая страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), не теряют надежды собрать 2 миллиона долларов на лекарство, которое нужно ввести девочке до того, как ей исполнится 2 года.
При генетическом заболевании СМА постепенно утрачиваются моторные функции, постепенно ребенок может перестать двигаться и даже дышать. До наступления 2 лет ребенку необходим всего один укол иностранного препарата Zolgensma, стоимость которого - около 2 миллионов долларов. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, — "Спинраза", одна инъекция стоит 125 тысяч долларов, но его необходимо делать на протяжении всей жизни раз в четыре месяца. Эффект будет потерян, если пропустить хотя бы одну инъекцию.
"Милане 29 февраля будет полтора года. Мы понимаем, что времени совсем мало, но мы надеемся, что у нас получится купить лекарство Zolgensma. Много неравнодушных людей... Один укол может спасти ребенка", - рассказал РИА Новости отец девочки Станислав Семеньков.
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Калининградские власти пообещали купить лекарство для девочки со СМА
В понедельник в минздраве Калининградской области сообщили, что в начале февраля региональное правительство подготовило поправки в бюджет 2020 года, которыми предусмотрены средства на закупку "Спинразы" для Миланы. Проект поправок будет внесен в калининградскую областную думу в течение ближайших дней. По словам Семенькова, информацию об этом родные девочки узнали из СМИ.
"Мы не видели никаких документов, никто об этом из правительства с нами не разговаривал. Если это и произойдет, то когда — неясно, нужно провести закупку, закупить. После информации о том, что нам якобы купят "Спинразу", сборы средств на Zolgensma, который необходим Милане, практически встали. Если все-таки мы получим "Спинразу", мы будем очень рады, ни в коем случае не откажемся, это будет поддерживающая терапия", - добавил Станислав.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарствами детей с СМА из федерального бюджета. В государственном реестре лекарственных средств препарат "Спинраза" зарегистрирован 16 августа 2019 года. На прошлой неделе для пятимесячной девочки с СМА из Екатеринбурга собрали 160 миллионов рублей на лекарство Zolgensma.
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
21 февраля, 09:12
В Екатеринбурге собрали 160 миллионов рублей на лечение девочки со СМА
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СпинразаАнна КузнецоваМихаил МишустинЕкатеринбургРоссияОбщество
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