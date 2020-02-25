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В Махачкале локализовали пожар в офисном здании на 1000 "квадратах"
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РИА Новости

В Махачкале локализовали пожар в офисном здании на 1000 "квадратах"

14:01 25.02.2020 (обновлено: 14:02 25.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Махачкале в здании, где горят офисные помещения, на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.
"В 12.50 мск - локализация пожара на площади 1000 квадратных метров по проспекту Петра I, дом 21", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о возгорании внутренней обшивки 3-4 этажей девятиэтажного здания на проспекте Петра Первого на площади 300 квадратных метров, пожар распространялся по наружной обшивке до девятого этажа.
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