В Махачкале локализовали пожар в офисном здании на 1000 "квадратах"

МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Махачкале в здании, где горят офисные помещения, на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.
"В 12.50 мск - локализация пожара на площади 1000 квадратных метров по проспекту Петра I, дом 21", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о возгорании внутренней обшивки 3-4 этажей девятиэтажного здания на проспекте Петра Первого на площади 300 квадратных метров, пожар распространялся по наружной обшивке до девятого этажа.