В Самарской области запретили продажу снюсов детям

По его словам, закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним необходимо было принять "в строго срочном порядке". "Я видел детей… после этого. Это хуже наркотиков, хуже водки… Это абсолютно неадекватные дети. И мы допустили в продажу снюсы, как будто ничего не случилось… Поэтому я благодарю сейчас всех депутатов", - добавил Котельников.