В Самарской области запретили продажу снюсов детям

САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник единогласно приняли закон о запрете на территории региона продажи бестабачных снюсов несовершеннолетним.
Законопроект о запрете продажи снюсов детям в декабре прошлого года на рассмотрение депутатов внесла прокуратура Самарской области. Необходимость принятия закона в надзорном ведомстве объясняли тем, что снюс в регионе распространяется практически повсеместно - в кальянных, табачных магазинах, торговых центрах, массовые случаи его употребления замечены среди школьников, в том числе среди учащихся младших классов. Прокуратура также подчеркивала, что в отношении торговли бестабачным снюсом федеральным законодательством запрет на продажу не установлен.
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"Против нет, воздержавшихся нет… Будем единогласным считать", - сказал спикер губдумы Геннадий Котельников.
По его словам, закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним необходимо было принять "в строго срочном порядке". "Я видел детей… после этого. Это хуже наркотиков, хуже водки… Это абсолютно неадекватные дети. И мы допустили в продажу снюсы, как будто ничего не случилось… Поэтому я благодарю сейчас всех депутатов", - добавил Котельников.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако позже на рынке начали появляться бестабачные аналоги снюса.