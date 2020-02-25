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Власти Индии уточнили число заболевших свиным гриппов судей ВС
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РИА Новости

Власти Индии уточнили число заболевших свиным гриппов судей ВС

13:57 25.02.2020
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
Медицинское оборудование. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Индии подтвердило, что пять судей Верховного суда страны заболели свиным гриппом.
Ранее издание Indian Express со ссылкой на судью Дхананджая Чандрахуд сообщило о болезни шести судей.
"Пять судей Верховного суда Индии пострадали от свиного гриппа, вызванного вирусом H1N1. Чтобы взять ситуацию в Верховном суде под контроль, министерство здравоохранения и благосостояния семьи правительства Индии приняло следующие превентивные меры: в здании Верховного суда был открыт пункт первой медицинской помощи, всем судьям было предоставлено лечение в соответствии с протоколом. Профилактическое лечение было также оказано всем, кто контактировал с ними, включая членов их семей", - говорится в заявлении минздрава Индии.
В ведомстве отметили, что все пятеро судей находились на лечении дома.
"Трое судей уже приступили к исполнению своих обязанностей, а двое продолжают находиться под наблюдением и восстанавливаются", - отмечается в заявлении.
Верховный суд - суд высшей инстанции в Индии. В данный момент в нем заседают 33 судьи.
Вирус H1N1, респираторное заболевание свиней, которое вызывается вирусом гриппа А и периодически провоцирует вспышки заболевания у животных. Вирусы свиного гриппа приводят к высоким уровням заболеваемости при достаточно низкой смертности среди свиней. Они могут распространяться среди животных в течение всего года, но чаще вспышки приходятся на позднюю осень и зиму, подобно эпидемиям у людей. Впервые классический вирус свиного гриппа (вирус H1N1 гриппа А) был выявлен у свиньи в 1930 году.
По данным ВОЗ, пандемия свиного гриппа A (H1N1) в 2009-2010 годах началась в Мексике и быстро распространилась на более чем 214 стран и заморских территорий. Считается, что от этого заболевания погибли от 105 до 395 тысяч человек.
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