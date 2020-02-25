Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге

"Ты чего хотел? Что пришел в пол-второго сюда <…> А кто ты, ****, такой, чтобы документы (где отражена очередность постройки — прим. ред.) тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне что ли?" – слышен его голос на видео.

По словам главы сельсовета, в этот раз молодой человек пришел во время обеденного перерыва, когда Кожанова не было на месте. Когда он вернулся, его сотрудниц "трясло".

"Я был на эмоциях, защищая своих подчиненных, высказал все, что думал о нем. Я не прав был, что его матом, нецензурно <…>. Это не первый раз, когда он доводит сельсоветских девочек, меня. Но я все время сдерживал себя. Теперь у меня все вскипело, на эмоциях получилось. Я, конечно, сожалею, но дело сделано", — отметил Кожанов.