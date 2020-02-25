Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T14:01+0300
https://ria.ru/20200225/1565177952.html
Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565177898_0:0:1152:648_1036x0_80_0_0_d502ce96ad7e528a75a3fd279c9148ae.png
РИА Новости

Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге

13:59 25.02.2020 (обновлено: 14:01 25.02.2020)
4586
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который пришел к нему на прием. Посетитель снял видео, которое позже опубликовал в социальных сетях.
Молодой человек пришел просить построить дорогу до его деревни. Однако чиновник заявил, что этот участок построят в последнюю очередь.

"Ты чего хотел? Что пришел в пол-второго сюда <…> А кто ты, ****, такой, чтобы документы (где отражена очередность постройки — прим. ред.) тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне что ли?" – слышен его голос на видео.

Как рассказал телеканалу "360" сам Кожанов, снявший видео посетитель ранее был дважды судим, в том числе за попытку изнасилования несовершеннолетней. Для условного наказания ему понадобилась характеристика, которую ему предоставили, но с указанием всех его правонарушений.
Евгения Уваркина
7 декабря 2019, 15:36
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
"Ему это не понравилось, и он начал нас терроризировать, доводить моих девочек, работников сельсовета до истерики довел", — пояснил чиновник.
По словам главы сельсовета, в этот раз молодой человек пришел во время обеденного перерыва, когда Кожанова не было на месте. Когда он вернулся, его сотрудниц "трясло".
"Я был на эмоциях, защищая своих подчиненных, высказал все, что думал о нем. Я не прав был, что его матом, нецензурно <…>. Это не первый раз, когда он доводит сельсоветских девочек, меня. Но я все время сдерживал себя. Теперь у меня все вскипело, на эмоциях получилось. Я, конечно, сожалею, но дело сделано", — отметил Кожанов.
В администрации Иглинского района начали служебную проверку.
44513128
Обсудить 8
Республика БашкортостанРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если ты на эмоциях - вали с этой должности на рынок, семечками торговать. Никто не давал право этому "пупу земли" разговаривать в таком тоне (даже с судимым).
25 февраля, 14:03
ИИИгорь Иванов
1600000
Рекомендуем
Коридор морга
В Петербурге руководителя морга отстранили из-за видео со стриптизом
Экс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдостанов
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд "Волк"
Конституция Российской Федерации
Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию
Сотрудник полиции
Заступившегося за пенсионерку жителя Череповца арестовали на 20 суток
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: журналистки из Грузии "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук назвал главное достижение Украины
Скорая помощь
В Красноярске нашли еще одно тело со следами укусов животных
Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер в Замоскворецком суде Москвы. 13 июня 2017
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
Украинскую антарктическую станцию покрыл "кровавый снег"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
Вид на Кремль
Секретарь СНБО Украины "спрогнозировал" развал России
Президент России Владимир Путин
Путин предложил войти в ОП россиянам с особыми заслугами перед страной
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
15:21В Махачкале локализовали пожар в ТЦ "Пассаж"
15:21Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
Лента новостейМолния