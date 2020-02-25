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2020-02-25T13:54+0300
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Немецкий политик Мерц выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС
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РИА Новости

Немецкий политик Мерц выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС

13:54 25.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкШтаб партии "Хрис­ти­анс­ко-де­мок­ра­ти­чес­кий союз" в Берлине
Штаб партии Хрис­ти­анс­ко-де­мок­ра­ти­чес­кий союз в Берлине
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Штаб партии "Хрис­ти­анс­ко-де­мок­ра­ти­чес­кий союз" в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Немецкий политик Фридрих Мерц подтвердил во вторник, что будет бороться за пост председателя правящей в Германии партии Христианско-демократический союз.
"Я буду выдвигать свою кандидатуру", - заявил он на пресс-конференции в Берлине.
Он добавил, что считает свое решение верным, поскольку в 2018 году, когда проходили выборы преемника канцлера Ангелы Меркель на посту председателя ХДС, он получил во втором туре 48,5%, что, по его словам, является свидетельством поддержки его идей.
Мерц отметил, что Германия переживает нелегкие времена, заявив, что она "поляризована", свидетельством чему, по его мнению, являются преступления, совершаемые правыми экстремистами. Среди своих целей он назвал "восстановление доверия" к государственным институтам, более активную работу с молодым поколением немцев, эффектный контроль за нелегальной миграцией.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
10 февраля, 16:39
Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов
Фридрих Мерц родился в 1955 году в городе Брилон, Северный Рейн-Вестфалия. Мерц вступил в ХДС во время обучения в гимназии, позже получил юридическое образование и некоторое время работал по профессии в судебной системе и частном секторе. В 1989-1994 был депутатом Европарламента, в 1994-2009 годах был депутатом бундестага, в том числе в 2000-2002 - главой фракции ХДС/ХСС.
В 2007 году Мерц принял решение не участвовать в новых выборах в бундестаг из "внутриполитических" расхождений, после чего активно работал в частном секторе. В 2018 году, после того как Меркель отказалась от поста лидера ХДС, участвовал в выборах нового председателя партии, но проиграл во втором туре нынешней главе партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На фоне снижавшихся рейтингов последней Мерц активно критиковал работу руководства партии.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
Вчера, 16:33
Выборы нового лидера ХДС в Германии пройдут 25 апреля
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Фридрих МерцЕвропарламентБерлин (земля)Христианско-социальный союзАнгела МеркельГерманияБерлин (город)В мире
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