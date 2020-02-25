Немецкий политик Мерц выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Немецкий политик Немецкий политик Фридрих Мерц подтвердил во вторник, что будет бороться за пост председателя правящей в Германии партии Христианско-демократический союз.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру", - заявил он на пресс-конференции в Берлине.

Он добавил, что считает свое решение верным, поскольку в 2018 году, когда проходили выборы преемника канцлера Ангелы Меркель на посту председателя ХДС, он получил во втором туре 48,5%, что, по его словам, является свидетельством поддержки его идей.

Мерц отметил, что Германия переживает нелегкие времена, заявив, что она "поляризована", свидетельством чему, по его мнению, являются преступления, совершаемые правыми экстремистами. Среди своих целей он назвал "восстановление доверия" к государственным институтам, более активную работу с молодым поколением немцев, эффектный контроль за нелегальной миграцией.

Фридрих Мерц родился в 1955 году в городе Брилон, Северный Рейн-Вестфалия. Мерц вступил в ХДС во время обучения в гимназии, позже получил юридическое образование и некоторое время работал по профессии в судебной системе и частном секторе. В 1989-1994 был депутатом Европарламента, в 1994-2009 годах был депутатом бундестага, в том числе в 2000-2002 - главой фракции ХДС/ХСС.