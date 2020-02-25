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Сторонники экс-главы Армении Саргсяна собрались у здания суда
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РИА Новости

Сторонники экс-главы Армении Саргсяна собрались у здания суда

13:53 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупном размере, собрались у здания суда в Ереване, где во вторник пройдет заседание по его делу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян
18 декабря 2019, 23:19
На имущество экс-президента Армении Саргсяна наложили арест
"Мы будем бороться всеми законными средствам", - заявил журналистам бывший вице-спикер парламента, член исполнительного органа возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов. Судебные процессы над Саргсяном и другим экс-президентом - Робертом Кочаряном - он назвал "позором для Армении".
Ранее РПА распространила заявление, в котором говорится, что возбуждение дело "на основании одного показания, добытого при сомнительных обстоятельствах", свидетельствует о его заказном характере. В партии считают, что этими шагами власти пытаются "отвлечь влияние армянского народа от обостряющихся внутренних и внешних проблем".
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
4 декабря 2019, 20:07
Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями
Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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Эдуард ШармазановРоберт КочарянСерж СаргсянАрменияВ мире
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