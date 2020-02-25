Сторонники экс-главы Армении Саргсяна собрались у здания суда

ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Сторонники бывшего президента Армении Сержа Саргсяна , обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупном размере, собрались у здания суда в Ереване, где во вторник пройдет заседание по его делу, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

"Мы будем бороться всеми законными средствам", - заявил журналистам бывший вице-спикер парламента, член исполнительного органа возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов . Судебные процессы над Саргсяном и другим экс-президентом - Робертом Кочаряном - он назвал "позором для Армении".

Ранее РПА распространила заявление, в котором говорится, что возбуждение дело "на основании одного показания, добытого при сомнительных обстоятельствах", свидетельствует о его заказном характере. В партии считают, что этими шагами власти пытаются "отвлечь влияние армянского народа от обостряющихся внутренних и внешних проблем".

Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.