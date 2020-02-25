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Бьорк начнет гастрольный тур Orchestral концертом в Москве
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РИА Новости

Бьорк начнет гастрольный тур Orchestral концертом в Москве

14:00 25.02.2020
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© AFP 2020 / Guillaume BaptisteИсландская певица Бьорк выступает на музыкальном фестивале "Рок на Сене" в Париже. 2007 год
Исландская певица Бьорк выступает на музыкальном фестивале Рок на Сене в Париже. 2007 год
© AFP 2020 / Guillaume Baptiste
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Знаменитая исландская певица представит в Москве 2 июля новую программу Björk Orchestral с лучшими хитами в сопровождении оркестра, сообщает пресс-служба организатора.
"Бьорк не первый раз обращается к услугам симфонического оркестра. Так, два года назад билеты на ее шоу Bjork With Orchestra в лос-анджелесском Концертном зале имени Уолта Диснея были проданы за считанные часы, а сам концерт получил самую восторженные отклики СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Москве она выступит с симфоническим оркестром “Русская филармония”. Концерт в Крокус Сити Холле будет первым в ее летнем гастрольном туре, после него певица выступит в Хельсинки, Берлине и Париже.
Билеты поступят в продажу 28 февраля. Стоимость билетов на финское выступление начинается от 109,50 евро.
Расписание тура Björk Orchestral:
2 июля - Crocus Music Hall –Москва, Россия
6 июля - Hartwall Arena – Хельсинки, Финляндия
9 июля - Waldbühne Open Air – Берлин, Германия
17 июля - Siene Musicale – Париж, Франция
20 июля - Siene Musicale – Париж, Франция
26 июля - Bluedot Festival – Чешир, Великобритания
Оркестр Глена Миллера под руководством Вила Салдена
12 февраля, 09:49Культура
Оркестр Глена Миллера даст концерт в Москве
200000
КультураБьорк ГудмундсдоттирМузыкаНовости культурыФинляндия
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