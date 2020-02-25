Бьорк начнет гастрольный тур Orchestral концертом в Москве

Исландская певица Бьорк выступает на музыкальном фестивале "Рок на Сене" в Париже. 2007 год

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Знаменитая исландская певица представит в Москве 2 июля новую программу Björk Orchestral с лучшими хитами в сопровождении оркестра, сообщает пресс-служба организатора.

"Бьорк не первый раз обращается к услугам симфонического оркестра. Так, два года назад билеты на ее шоу Bjork With Orchestra в лос-анджелесском Концертном зале имени Уолта Диснея были проданы за считанные часы, а сам концерт получил самую восторженные отклики СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Москве она выступит с симфоническим оркестром “Русская филармония”. Концерт в Крокус Сити Холле будет первым в ее летнем гастрольном туре, после него певица выступит в Хельсинки, Берлине и Париже.

Билеты поступят в продажу 28 февраля. Стоимость билетов на финское выступление начинается от 109,50 евро.

Расписание тура Björk Orchestral:

2 июля - Crocus Music Hall –Москва, Россия

6 июля - Hartwall Arena – Хельсинки, Финляндия

9 июля - Waldbühne Open Air – Берлин, Германия

17 июля - Siene Musicale – Париж, Франция

20 июля - Siene Musicale – Париж, Франция