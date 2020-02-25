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Лавров обсудил с главой офиса ООН в Женеве укрепление сотрудничества
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой офиса ООН в Женеве укрепление сотрудничества

13:51 25.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным директором женевского офиса ООН Татьяной Валовой шаги по укреплению сотрудничества ООН с Россией и ЕАЭС, говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча Лаврова с Валовой состоялась 25 февраля.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества на площадке отделения ООН в контексте работы Конференции ООН по разоружению и реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества ООН с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом", - сообщили в министерстве.
Также в ходе переговоров подтверждена поддержка усилий генерального директора по повышению роли отделения ООН в Женеве в многостороннем сотрудничестве, отметили в ведомстве.
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Татьяна ВаловаяЕвразийский экономический союзСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Женева (город)ООНРоссияВ мире
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