Лавров обсудил с главой офиса ООН в Женеве укрепление сотрудничества

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества на площадке отделения ООН в контексте работы Конференции ООН по разоружению и реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества ООН с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом", - сообщили в министерстве.