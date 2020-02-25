Лавров обсудил с главой офиса ООН в Женеве укрепление сотрудничества

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным директором женевского офиса ООН Татьяной Валовой шаги по укреплению сотрудничества ООН с Россией и ЕАЭС, говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча Лаврова с Валовой состоялась 25 февраля.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества на площадке отделения ООН в контексте работы Конференции ООН по разоружению и реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества ООН с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом", - сообщили в министерстве.
Также в ходе переговоров подтверждена поддержка усилий генерального директора по повышению роли отделения ООН в Женеве в многостороннем сотрудничестве, отметили в ведомстве.