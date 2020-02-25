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Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
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РИА Новости

Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"

13:46 25.02.2020 (обновлено: 13:48 25.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете "Лента"
Покупатель в гипермаркете Лента
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупатель в гипермаркете "Лента". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возможные ограничения на перемещение товаров из-за распространения коронавируса в мире могут повлиять на цепочку поставок "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, говорится в отчетности "Ленты" по МСФО за 2019 год.
"Меры по сдерживанию распространения вируса могут отразиться на бизнес-процессах по всему миру. Ограничения на перемещение товаров и услуг могут повлиять на цепочку поставок компании", - говорится в разделе событий после отчетной даты.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
В связи с распространением коронавируса РФ закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Кроме того, один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер - X5 Retail Group - заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.
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