Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"

"Меры по сдерживанию распространения вируса могут отразиться на бизнес-процессах по всему миру. Ограничения на перемещение товаров и услуг могут повлиять на цепочку поставок компании", - говорится в разделе событий после отчетной даты.

В связи с распространением коронавируса РФ закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Кроме того, один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер - X5 Retail Group - заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.