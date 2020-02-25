Мишустин пообещал выделить средства на детскую поликлинику в Кургане

КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить средства на строительство детской поликлиники в Кургане

Глава правительства ознакомился с презентацией проекта застройки в самом большом жилом районе Кургана Заозерный. Премьеру, в частности, рассказали о том, что остро стоит вопрос отсутствия детской поликлиники в микрорайоне, в связи с этим требуется поддержка федерального центра.

"Здорово, что вы, занимаясь территориальным планированием, так комплексно рассматриваете вопросы социально-экономического развития этого района. Вы сказали, что вы практически задействуете примерно площадь более 250 гектар комплексно под жилищное строительство, и 264 тысячи квадратных метров - это то, что люди получат с 2020 по 2024 годы, это очень здорово. Но человек не может жить в отсутствии яслей, школ, поликлиник, поэтому, конечно, комплексно, только так можно развивать территорию", - сказал Мишустин.

Он пообещал, что федеральный центр окажет поддержку в этом вопросе. "Обязательно будут предусмотрены соответствующие средства по проекту первичного нашего медицинского звена, и 90% софинансирования будет федеральных денег. При утверждении мы обязательно это рассмотрим, я знаю, что губернатор уже на сегодняшний день все необходимые действия сделал, и будет вам детская поликлиника", - сказал премьер.

Мишустин также отметил важность уборки территорий.

"Иногда не самые большие средства нужны, чтобы облик наших городов привести в порядок. Ну и порой уборка,... позволяет совершенно по-другому взглянуть на тот или иной район или на те или иные исторические памятники. Вот здорово, что вы это делаете, и очень важно, чтобы мы комплексно также подошли к этому вопросу", - сказал премьер.

Заозерный жилой массив основан в 1979 году для обеспечения жильем работников строящегося Курганского завода металлических мостовых конструкций ЗАО "Курганстальмост", производившего в то время мостовые конструкции для Байкало-Амурской магистрали. Сегодня "Курганстальмост" лидер по объему выпускаемой продукции на российском рынке, поставщик металлоконструкций для стадиона "Фишт" в Сочи, стадионов к ЧМ-2018 по футболу в России, моста к Храму Христа Спасителя и других.

Заозерный - самый крупный жилой район Кургана, его площадь составляет около 9 квадратных километров. В районе проживают более 100 тысяч человек, это треть населения Кургана. Район характеризует застройка смешанной этажности: многоквартирные жилые дома 6-9 этажей, дома повышенной этажности 12-17 этажей, жилые дома средней этажности, также предусмотрено строительство малоэтажных домов. В микрорайоне шесть школ, 14 детских садов (четыре - частные), четыре спортивных школы (две из них частные), семь учреждений дополнительного образования.