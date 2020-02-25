САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Самарские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток с помощью магнитных импульсов, сообщает во вторник пресс-служба Самарского университета.

"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разрабатывают безоперационный способ разрушения онкологических опухолевых образований с помощью магнитных импульсов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в совместных работах принимают участие специалисты Института экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) Самарского государственного медицинского университета и Центра клеточных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия". Ученые предлагают уничтожать раковые клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой размером примерно 50 на 70 сантиметров. При определенном уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, что вызывает их гибель. Самарская разработка будет оказывать точечное воздействие, минимизируя повреждение здоровых клеток, находящихся около опухоли.

Эксперименты над злокачественными клетками самарские ученые пока не проводили, на первом этапе исследований магнитный "скальпель" был опробован на здоровых стволовых клетках и фибробластах - клетках соединительной ткани, отмечает пресс-служба.

"Насколько нам известно, импульсные магнитные поля в медицине с лечебной целью ранее никогда не применялись и их влияние не исследовалось", - цитируются в сообщении слова директора НПЦ "Самарский банк тканей", главного научного сотрудника и заведующую биотехнологическим отделом ИЭМБ профессора Ларисы Воловой.