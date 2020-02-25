Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-25T13:47+0300
https://ria.ru/20200225/1565175466.html
Ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565174672_0:36:1000:599_1036x0_80_0_0_81063a62c21b890d96e2e4cdbe3bc60f.jpg
РИА Новости

Ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток

13:42 25.02.2020 (обновлено: 13:47 25.02.2020)
473
© Фото : официальный сайт Самарского университетаСамарские ученые изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака
Самарские ученые изобретают магнитный скальпель для лечения рака
© Фото : официальный сайт Самарского университета
САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Самарские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток с помощью магнитных импульсов, сообщает во вторник пресс-служба Самарского университета.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разрабатывают безоперационный способ разрушения онкологических опухолевых образований с помощью магнитных импульсов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в совместных работах принимают участие специалисты Института экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) Самарского государственного медицинского университета и Центра клеточных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия". Ученые предлагают уничтожать раковые клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой размером примерно 50 на 70 сантиметров. При определенном уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, что вызывает их гибель. Самарская разработка будет оказывать точечное воздействие, минимизируя повреждение здоровых клеток, находящихся около опухоли.
Иммунотерапия рака
21 февраля, 04:51РИА Наука
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Эксперименты над злокачественными клетками самарские ученые пока не проводили, на первом этапе исследований магнитный "скальпель" был опробован на здоровых стволовых клетках и фибробластах - клетках соединительной ткани, отмечает пресс-служба.
"Насколько нам известно, импульсные магнитные поля в медицине с лечебной целью ранее никогда не применялись и их влияние не исследовалось", - цитируются в сообщении слова директора НПЦ "Самарский банк тканей", главного научного сотрудника и заведующую биотехнологическим отделом ИЭМБ профессора Ларисы Воловой.
По словам доцента Самарского университета, кандидата технических наук Ирины Беляевой, серия опытов, проведенных над мезенхимальными стромальными клетками, способными дифференцироваться в различные клетки тканей и органов человека, позволила выстроить точную топографию влияния импульсов магнитного поля на слои клеток и определить необходимые для терапии частоты и уровни мощности поля. Самарский способ воздействия магнитными импульсами на живые клетки получил российский патент.
Принципиальная схема нового метода неинвазивного высвобождения препарата в раковой клетке
11 февраля, 16:25РИА Наука
Российские ученые разработали метод борьбы с раком при помощи ржавчины
1410010
Обсудить 1
РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Покупатель в гипермаркете Лента
Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Таблетки
Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Работа фотографа из Белоруссии Татьяны Ткачевой из серии Между правом и стыдом
Лауреат конкурса Стенина-2018 вошла в шорт-лист World Press Photo
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Милана Семенькова из Калининграда
Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Сейсмограф
На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
Лента новостейМолния