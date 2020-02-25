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В Махачкале площадь пожара в павильоне возросла до 750 "квадратов"
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РИА Новости

В Махачкале площадь пожара в павильоне возросла до 750 "квадратов"

13:39 25.02.2020 (обновлено: 14:31 25.02.2020)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Площадь пожара в павильоне возле торгового центра "Пассаж" в Махачкале увеличилась до 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в павильоне, расположенном близ торгового центра "Пассаж" на улице М. Ярагского, на площади 500 квадратных метров.
"По уточненной информации, площадь горения составляет 750 квадратных метров, - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 47 человек. К тушению пожара привлечены 46 человек и 12 единиц техники.
Сотрудник МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМахачкалаПроисшествия
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