В Махачкале площадь пожара в павильоне возросла до 750 "квадратов"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Площадь пожара в павильоне возле торгового центра "Пассаж" в Махачкале увеличилась до 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в павильоне, расположенном близ торгового центра "Пассаж" на улице М. Ярагского, на площади 500 квадратных метров.
"По уточненной информации, площадь горения составляет 750 квадратных метров, - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 47 человек. К тушению пожара привлечены 46 человек и 12 единиц техники.