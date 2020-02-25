В Махачкале площадь пожара в павильоне возросла до 750 "квадратов"

Ранее сообщалось о возгорании в павильоне, расположенном близ торгового центра "Пассаж" на улице М. Ярагского, на площади 500 квадратных метров.

По его словам, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 47 человек. К тушению пожара привлечены 46 человек и 12 единиц техники.