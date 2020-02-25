Богданов обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Ливии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе телефонного разговора обсудил в понедельник вопросы урегулирования ливийского кризиса со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы Гасан Саламе информировал о состоявшемся в Женеве втором раунде межливийских контактов в рамках совместного военного комитета в формате "5+5", в ходе которого было продолжено обсуждение модальностей закрепления объявленного 12 января перемирия и перспектив его трансформации в устойчивое и долгосрочное прекращение огня. При этом подчеркивалась значимость роли России, которая поддерживает активные контакты со всеми ливийскими сторонами в интересах надежного урегулирования военно-политического кризиса в Ливии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В свою очередь, с российской стороны была подтверждена важность усилий спецпредставителя генсека ООН по Ливии, нацеленных на содействие выполнению резолюции 2510 СБ ООН в поддержку итогов Берлинского саммита по Ливии 19 января, подчеркнули в ведомстве.