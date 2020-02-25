Россияне не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Германии

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Российские граждане не пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Фолькмарзен, сообщили в посольстве РФ.
"По информации полиции земли Гессен, российские граждане в результате происшествия в городе Фолькмарзен не пострадали", - сообщили в дипмиссии.
В понедельник около 14.30 по местному времени (16.30 мск) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали более 50 человек, в том числе 18 детей, как покушение на убийство.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.