Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство пенсионерки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Житель Кировской области проведет 16 лет в колонии строгого режима за изнасилование и убийство 58-летней женщины, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В августе 2019 года в городе Кирсе при тушении пожара в нежилом доме было найдено тело женщины со следами удушения и изнасилования. В ходе следствия и на суде установлено, что вечером 16 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ранее ему незнакомую 58-летнюю женщину. Когда потерпевшая стала звать на помощь, он руками задушил ее, после чего перетащил тело внутрь нежилого дома, поджег помещение и скрылся с места происшествия.
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"Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.