Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство пенсионерки

В августе 2019 года в городе Кирсе при тушении пожара в нежилом доме было найдено тело женщины со следами удушения и изнасилования. В ходе следствия и на суде установлено, что вечером 16 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ранее ему незнакомую 58-летнюю женщину. Когда потерпевшая стала звать на помощь, он руками задушил ее, после чего перетащил тело внутрь нежилого дома, поджег помещение и скрылся с места происшествия.