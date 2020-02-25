Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T13:35+0300
https://ria.ru/20200225/1565174336.html
Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство пенсионерки
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство пенсионерки

13:35 25.02.2020
131
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Житель Кировской области проведет 16 лет в колонии строгого режима за изнасилование и убийство 58-летней женщины, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В августе 2019 года в городе Кирсе при тушении пожара в нежилом доме было найдено тело женщины со следами удушения и изнасилования. В ходе следствия и на суде установлено, что вечером 16 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ранее ему незнакомую 58-летнюю женщину. Когда потерпевшая стала звать на помощь, он руками задушил ее, после чего перетащил тело внутрь нежилого дома, поджег помещение и скрылся с места происшествия.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
28 января, 08:42
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
"Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
100010
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Руки в наручниках
Подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске ранее был судим
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Работа фотографа из Белоруссии Татьяны Ткачевой из серии Между правом и стыдом
Лауреат конкурса Стенина-2018 вошла в шорт-лист World Press Photo
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
Московский Кремль
На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок
Автомобили скорой медицинской помощи
В Смоленске две девушки погибли, отравившись угарным газом
Наледь на крыше
В Саратове чиновнику дали два года колонии за гибель мужчины от наледи
Сотрудник полиции
Заступившегося за пенсионерку жителя Череповца арестовали на 20 суток
Прохожий на площади Независимости в Киеве
Эксперт назвал причины разочарования украинцев в партии Зеленского
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Милана Семенькова из Калининграда
Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
Пожар в ТЦ Пассаж в Махачкале
В Махачкале огонь перекинулся с павильона на кровлю торгового центра
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства"
Конституция РФ
Встреча по Конституции с участием Путина может пройти 26 февраля
Молодые люди с ноутбуком
Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
Лента новостейМолния