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В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии эвакуированных из Японии
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии эвакуированных из Японии

13:32 25.02.2020 (обновлено: 14:12 25.02.2020)
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© Фото : пресс-служба президента ТатарстанаСотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
© Фото : пресс-служба президента Татарстана
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Состояние всех россиян, эвакуированных из Японии в Казань и Владивосток в связи с коронавирусной инфекцией, удовлетворительное, проблем нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Состояние всех эвакуированных удовлетворительное. Проблем нет", - говорится в сообщении.
В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана. Власти Приморья позднее сообщили, что семь россиян с Diamond Princess прибыли 23 февраля во Владивосток.
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Всего в Японии заражение новым типом коронавируса подтверждено у 851 человека. Из них 691 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77,6 тысячи человек.
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Diamond PrincessВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокУханьПроисшествияРаспространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯпонияОбщество
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