В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии эвакуированных из Японии

"Состояние всех эвакуированных удовлетворительное. Проблем нет", - говорится в сообщении.

Украинцы с Diamond Princess не хотят эвакуироваться на родину

Украинцы с Diamond Princess не хотят эвакуироваться на родину

Всего в Японии заражение новым типом коронавируса подтверждено у 851 человека. Из них 691 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек.