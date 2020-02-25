В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии эвакуированных из Японии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Состояние всех россиян, эвакуированных из Японии в Казань и Владивосток в связи с коронавирусной инфекцией, удовлетворительное, проблем нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Состояние всех эвакуированных удовлетворительное. Проблем нет", - говорится в сообщении.
В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана. Власти Приморья позднее сообщили, что семь россиян с Diamond Princess прибыли 23 февраля во Владивосток.
Всего в Японии заражение новым типом коронавируса подтверждено у 851 человека. Из них 691 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77,6 тысячи человек.
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