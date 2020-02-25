Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-25T19:07+0300
https://ria.ru/20200225/1565174002.html
Власти: цифровая платформа для туристов Москвы заинтересовала регионы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156361/88/1563618850_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_c31809055bdc978ba6c51f8a5fe94c51.jpg
РИА Новости

Власти: цифровая платформа для туристов Москвы заинтересовала регионы

19:07 25.02.2020
112
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Цифровая платформа для туристов Russpass, которую разрабатывают в Москве, уже заинтересовала регионы, к 2021 году она может стать самой востребованной по всей России, сообщила председатель комитета по туризму столицы Екатерина Проничева на заседании рабочей группы по развитию туризма в столице в Мосгордуме во вторник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в Москве с 2020 года будет запущена цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение, для использования различных сервисов туристами.
"Интерес к нему проявили уже и другие регионы, у нас этот продукт будет так же обогащен возможностью посещения Санкт-Петербурга, Дальневосточного федерального округа, Московская область присоединилась к нашему проекту. И в целом мы надеемся, что в 2021 году, когда Российская Федерация станет открыта для 53 стран с помощью электронной визы, этот проект будет тем порталом, который будет самым востребованным туристическим агентом в России", — сказала Проничева.
Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эта платформа позволит туристам создать свое уникальное путешествие по столице, сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
28 ноября 2019, 16:54Туризм
Достойна "Оскара": Москва получила главную премию World Travel Awards
С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.
При планировании путешествия по Москве пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут в конструкторе поездки. В рамках готового туристического пакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов. Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.
Празднование Нового года в Москве
6 февраля, 08:00Туризм
Что хвалят и ругают иностранцы в Москве
100000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМосква
Рекомендуем
Арест фигуранта болотного дела Ильи Гущина
Минюст изучит постановление ЕСПЧ о выплате фигурантам "болотного дела"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин проведет встречу с премьером Словакии
Американские военные в Италии
Американские военные в Европе ограничили поездки из-за коронавируса
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
СПЧ попросил проверить расследование жалоб фигурантов дела "Сети"*
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Сторонник экс-президента Египта Хосни Мубарака возле больницы в Каире
Генсек ЛАГ выразил соболезнования в связи со смертью Мубарака
Певица Полина Гагарина
Защита Гагариной рассказала об экспертизе по аранжировке "Кукушки"
Вид на Вену
Австрия выдаст россиянина, сознавшегося в преступлении на родине
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус сообщила, что сыграет пекаря из Подмосковья
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В Крыму подтвердили освобождение задержанных украинских браконьеров
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ввести в России медицинские визы
Американский писатель Эдгар Аллан По
Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По
Росгвардия
Росгвардия проведет проверку после драки в Подольске
Сотрудник полиции
В Союзе женщин России возмутились словами о "полицейских в юбках"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале в больнице, где врачи жаловались на зарплаты, нашли нарушения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
03:49Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в особый тюремный блок
03:43Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Лента новостейМолния