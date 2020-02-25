Власти: цифровая платформа для туристов Москвы заинтересовала регионы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Цифровая платформа для туристов Russpass, которую разрабатывают в Москве, уже заинтересовала регионы, к 2021 году она может стать самой востребованной по всей России, сообщила председатель комитета по туризму столицы Екатерина Проничева на заседании рабочей группы по развитию туризма в столице в Мосгордуме во вторник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в Москве с 2020 года будет запущена цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение, для использования различных сервисов туристами.

"Интерес к нему проявили уже и другие регионы, у нас этот продукт будет так же обогащен возможностью посещения Санкт-Петербурга, Дальневосточного федерального округа, Московская область присоединилась к нашему проекту. И в целом мы надеемся, что в 2021 году, когда Российская Федерация станет открыта для 53 стран с помощью электронной визы, этот проект будет тем порталом, который будет самым востребованным туристическим агентом в России", — сказала Проничева.

Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эта платформа позволит туристам создать свое уникальное путешествие по столице, сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.

С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.