Власти: цифровая платформа для туристов Москвы заинтересовала регионы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Цифровая платформа для туристов Russpass, которую разрабатывают в Москве, уже заинтересовала регионы, к 2021 году она может стать самой востребованной по всей России, сообщила председатель комитета по туризму столицы Екатерина Проничева на заседании рабочей группы по развитию туризма в столице в Мосгордуме во вторник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в Москве с 2020 года будет запущена цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение, для использования различных сервисов туристами.
"Интерес к нему проявили уже и другие регионы, у нас этот продукт будет так же обогащен возможностью посещения Санкт-Петербурга, Дальневосточного федерального округа, Московская область присоединилась к нашему проекту. И в целом мы надеемся, что в 2021 году, когда Российская Федерация станет открыта для 53 стран с помощью электронной визы, этот проект будет тем порталом, который будет самым востребованным туристическим агентом в России", — сказала Проничева.
Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эта платформа позволит туристам создать свое уникальное путешествие по столице, сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.
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С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.
При планировании путешествия по Москве пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут в конструкторе поездки. В рамках готового туристического пакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов. Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.
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