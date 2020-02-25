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Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства"
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РИА Новости

Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства"

13:28 25.02.2020 (обновлено: 13:50 25.02.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
© РИА Новости / POOL
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ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства" и объявить победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества.
"В угоду узкокорыстным интересам нарастают попытки пересмотреть не только решения Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанные итоги Второй мировой войны. Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории", - сказал Лавров, выступая в Совете по правам человека.
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"Молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к "воплощению в жизнь" теории расового превосходства. Необходимо пресечь эту вакханалию беспамятства. Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества", - добавил Лавров.
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Вторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ мире
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