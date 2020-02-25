ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства" и объявить победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества.
"В угоду узкокорыстным интересам нарастают попытки пересмотреть не только решения Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанные итоги Второй мировой войны. Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории", - сказал Лавров, выступая в Совете по правам человека.
Он подчеркнул, что цивилизованная Европа "стыдливо молчит, наблюдая кощунственную "войну" с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления".
"Молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к "воплощению в жизнь" теории расового превосходства. Необходимо пресечь эту вакханалию беспамятства. Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества", - добавил Лавров.