Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства"

"В угоду узкокорыстным интересам нарастают попытки пересмотреть не только решения Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанные итоги Второй мировой войны. Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории", - сказал Лавров, выступая в Совете по правам человека.