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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-25T13:25+0300
https://ria.ru/20200225/1565172612.html
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565067997_0:301:2904:1935_1036x0_80_0_0_900707cacef0afd59c3de2c4b0046a41.jpg
РИА Новости

Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

13:22 25.02.2020 (обновлено: 13:25 25.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Международное сообщество и СПЧ обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов. Пока же в позиции некоторых наших коллег – вольно или невольно – преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок. Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе", - сказал Лавров, выступая на Совете ООН по правам человека.
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Он подчеркнул, что подобные действия – не забота о правах человека, "а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности", что является грубейшим нарушением универсальных конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровСирия
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