Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Международное сообщество и СПЧ обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов. Пока же в позиции некоторых наших коллег – вольно или невольно – преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок. Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе", - сказал Лавров, выступая на Совете ООН по правам человека.
22 февраля, 08:00"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Он подчеркнул, что подобные действия – не забота о правах человека, "а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности", что является грубейшим нарушением универсальных конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России