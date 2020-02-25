Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

Он подчеркнул, что подобные действия – не забота о правах человека, "а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности", что является грубейшим нарушением универсальных конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.