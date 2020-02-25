Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T13:22+0300
https://ria.ru/20200225/1565172401.html
В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков

13:22 25.02.2020
196
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков в Донбассе в преддверии встречи контактной группы в Минске.
Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в столице Белоруссии в среду.
"Украинское командование продолжает вынашивать планы агрессии в отношении нашей республики", - сказал Астрахань во вторник на брифинге.
Ссылаясь на данные разведки, он заявил, что в Донбасс направлена снайперская группа украинских силовиков. Кроме того, по его информации, командование украинских силовиков приняло решение о "приведении в повышенную боевую готовность танковой роты из состава танкового батальона соединения".
"В связи с этим существует вероятность проведения украинской стороной провокаций в преддверии заседания контактной группы в Минске 26 февраля с целью обвинения Народной милиции республики в срыве процесса мирного урегулирования конфликта", - считает Астрахань.
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
10:08
Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
200000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинский военнослужащий
Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Работа фотографа из Белоруссии Татьяны Ткачевой из серии Между правом и стыдом
Лауреат конкурса Стенина-2018 вошла в шорт-лист World Press Photo
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В СНБО сообщили подробности идеи совместного патрулирования в Донбассе
Московский Кремль
На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Лавров обвинил страны Запада в игнорировании дискриминации на Украине
Молодые люди с ноутбуком
Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев
Самарские ученые изобретают магнитный скальпель для лечения рака
Ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе
Последствия обстреляла в Донбассе
Поселок на окраине Горловки обесточен из-за обстрела, заявили в ДНР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства"
Штаб партии Хрис­ти­анс­ко-де­мок­ра­ти­чес­кий союз в Берлине
Немецкий политик Мерц выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
Лента новостейМолния