В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков в Донбассе в преддверии встречи контактной группы в Минске.
Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в столице Белоруссии в среду.
"Украинское командование продолжает вынашивать планы агрессии в отношении нашей республики", - сказал Астрахань во вторник на брифинге.
Ссылаясь на данные разведки, он заявил, что в Донбасс направлена снайперская группа украинских силовиков. Кроме того, по его информации, командование украинских силовиков приняло решение о "приведении в повышенную боевую готовность танковой роты из состава танкового батальона соединения".
"В связи с этим существует вероятность проведения украинской стороной провокаций в преддверии заседания контактной группы в Минске 26 февраля с целью обвинения Народной милиции республики в срыве процесса мирного урегулирования конфликта", - считает Астрахань.