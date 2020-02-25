В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков в Донбассе в преддверии встречи контактной группы в Минске

Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в столице Белоруссии в среду.

"Украинское командование продолжает вынашивать планы агрессии в отношении нашей республики", - сказал Астрахань во вторник на брифинге.

Ссылаясь на данные разведки, он заявил, что в Донбасс направлена снайперская группа украинских силовиков. Кроме того, по его информации, командование украинских силовиков приняло решение о "приведении в повышенную боевую готовность танковой роты из состава танкового батальона соединения".