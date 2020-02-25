У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines , летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV

В Иране на данный момент подтверждено более 60 случаев заболевания, из них 12 со смертельным исходом.

По данным телеканала, самолет типа A330-300 сел в аэропорту Эсенбога в 10:45 мск, где его встретили бригады скорой помощи. Все 132 пассажира были осмотрены врачами.

Turkish Airlines @TK_TR plane flying from Tehran to Istanbul was diverted to Ankara at Turkish health ministry's request over suspicion that passenger has #CoronaVirus pic.twitter.com/SsuZsTBfRM — Ece Toksabay (@ecetoksabay) February 25, 2020

Ранее турецкие власти закрыли границу с Ираном, в связи с инструкцией генеральной дирекции гражданской авиации Турции в настоящее время турецким авиакомпаниям разрешается вывозить из Ирана только турецких граждан.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.