У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
В Иране на данный момент подтверждено более 60 случаев заболевания, из них 12 со смертельным исходом.
По данным телеканала, самолет типа A330-300 сел в аэропорту Эсенбога в 10:45 мск, где его встретили бригады скорой помощи. Все 132 пассажира были осмотрены врачами.
Turkish Airlines @TK_TR plane flying from Tehran to Istanbul was diverted to Ankara at Turkish health ministry's request over suspicion that passenger has #CoronaVirus pic.twitter.com/SsuZsTBfRM— Ece Toksabay (@ecetoksabay) February 25, 2020
Ранее турецкие власти закрыли границу с Ираном, в связи с инструкцией генеральной дирекции гражданской авиации Турции в настоящее время турецким авиакомпаниям разрешается вывозить из Ирана только турецких граждан.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.