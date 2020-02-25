Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе

"Убеждены, что ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве", - сказал Лавров.

По его словам, единственным конструктивным предложением на этот счёт остается находящийся на столе конференции по разоружению российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.