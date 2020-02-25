Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Москва призывает страны Запада выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убеждены, что ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве", - сказал Лавров.
По его словам, единственным конструктивным предложением на этот счёт остается находящийся на столе конференции по разоружению российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
Он подчеркнул, что российско-китайский документ имеет всеобъемлющий характер и открыт для проведения по нему полноформатных переговоров.
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