Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T13:16+0300
https://ria.ru/20200225/1565171643.html
Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564381331_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_04b2f39d943483a48c3ab6e89a879f1d.jpg
РИА Новости

Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе

13:16 25.02.2020
264
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Москва призывает страны Запада выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на конференции по разоружению, министр подчеркнул, что всё более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
17 февраля, 16:39
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
"Убеждены, что ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве", - сказал Лавров.
По его словам, единственным конструктивным предложением на этот счёт остается находящийся на столе конференции по разоружению российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
Он подчеркнул, что российско-китайский документ имеет всеобъемлющий характер и открыт для проведения по нему полноформатных переговоров.
Здание министерства иностранных дел РФ
21 ноября 2019, 16:23
В МИД встревожены тем, что НАТО признала космос сферой проведения операций
210100
Обсудить 1
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОФранцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Кремль
Секретарь СНБО Украины "спрогнозировал" развал России
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле подтвердили встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Московский Кремль
На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Лавров призвал прекратить "вакханалию беспамятства"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020
Лавров обвинил страны Запада в игнорировании дискриминации на Украине
Boeing 777-300ER авиакомпании Turkish Airlines
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Сейсмограф
На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани
Лавров прокомментировал предложение Путина о саммите пятерки СБ ООН
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Покупатель в гипермаркете Лента
Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
Самарские ученые изобретают магнитный скальпель для лечения рака
Ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток
Молодые люди с ноутбуком
Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
Лента новостейМолния