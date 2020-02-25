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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-25T13:22+0300
https://ria.ru/20200225/1565171626.html
Более 3000 гостей приняли участие в 5-м этапе проекта "Открой#Моспром"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565171787_178:0:1600:800_1036x0_80_0_0_19acdf992ceb476255939a588ea51749.jpg
РИА Новости

Более 3000 гостей приняли участие в 5-м этапе проекта "Открой#Моспром"

13:22 25.02.2020
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CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Экскурсия на завод: завершился пятый этап проекта «Открой#Моспром»Посетители экскурсии, организованной в рамках пятого этапа проекта "Открой#Моспром"
Посетители экскурсии, организованной в рамках пятого этапа проекта Открой#Моспром
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Экскурсия на завод: завершился пятый этап проекта «Открой#Моспром»
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более трех тысяч человек посетили мероприятия пятого этапа образовательного проекта "Открой#Моспром", которые прошли с 20 по 22 февраля на различных площадках столицы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Бесплатные экскурсии, организованные департаментом, состоялись на 23 производственных предприятиях столицы и в шести промышленных музеях.
"Промышленность в нашем городе развивается стремительными темпами, это один из ключевых драйверов роста столичной экономики. В этом году проект набирает обороты, все больше заводов и музеев готовы открыть свои двери перед его участниками. Важно, чтобы жители города видели, насколько современны и высокоэффективны столичные заводы и фабрики, с какой заботой о высоком качестве делают свою работу московские производители", - приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
В рамках мероприятий состоялись специальные мастер-классы, которые провел шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев. В них приняли участие более 100 жителей столицы, а в режиме онлайн за событием следили 5000 человек. Также прошли интеллектуальные игры на тему "Московская промышленность", где более 500 столичных эрудитов смогли не только весело провести время, но и узнать интересные факты о московской промышленности, говорится в сообщении.
"Каждый новый этап "Открой#Моспром" привлекает все больше и больше гостей на промышленные предприятия столицы. Мы рады, что проект стал частью культурной жизни города, тому, что люди приходят к нам с семьями, с друзьями, записываются целые группы студентов. Благодаря этому мы понимаем, что тема московской промышленности актуальна и интересна не только для экономики города, но и для его жителей, а также выполняет важную функцию – помогает молодежи выбрать профессию", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Московский Кремль
19 февраля, 13:44Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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В февральском этапе "Открой#Моспром"-2020 приняли участие более 400 студентов из Московского политехнического университета, РТУ МИРЭА, МАИ, РГУ имени А.Н. Косыгина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, РХТУ имени Д.И. Менделеева, Национального исследовательского университета "МИЭТ" и многих других.
В этом году в рамках проекта экскурсии впервые прошли на инновационном заводе по переработке пластика "Экопласт", стратегическом предприятии ОПК России НПП "Темп" имени Ф.Короткова, а также в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли – АО "НПО "Молния".
По уже сложившейся традиции свои двери для посетителей открыли такие заводы как Coca-Cola HBC Россия, "Очаково", ПАО "Микрон", кондитерский концерн "Бабаевский", МТЗ Трансмаш, ПК "Салют", кондитерско-булочный комбинат "Черёмушки", фабрика мороженого "Баскин Роббинс", фабрика "Большевичка", музеи авиастроительных предприятий ПАО "Ил" и ПАО "Туполев" и многие другие.
Следующий этап "Открой#Моспром" планируется провести в апреле, отметили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр Прохоров
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