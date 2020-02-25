В Узбекистане с 1 марта отменили сбор за обслуживание пассажиров

ТАШКЕНТ, 25 фев - РИА Новости. Зарубежные авиакомпании с 1 марта не будут платить сбор за обслуживание пассажиров в аэропортах регионов Узбекистана, им также снизили ставку за обработку грузов, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта страны.

"С 1 марта 2020 года во всех региональных аэропортах отменяется ставка за обслуживание прибывающих пассажиров и снижается ставка за обработку грузов для грузовых рейсов иностранных авиакомпаний", — говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса.

Ранее первый заместить министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявлял, что в целях привлечения в страну зарубежных авиаперевозчиков властями страны принято решение снизить аэропортовый сбор на 20 процентов, упростить процедуру транзита в воздушном пространстве страны (Flight-plan), а также снять ограничения по числу назначенных авиаперевозчиков в рамках межправительственных соглашений.

По расчетам Минтранса, в 2020 году число зарубежных авиаперевозчиков, работающих в Узбекистане, планируется увеличить на 20 процентов — до 25 компаний, количество перевезенных авиапассажиров — до 7,8 миллиона человек (+20 процентов), направлений — до 84 (+13 процентов), рейсов – до 30,5 тысячи (+25 процентов).

В Узбекистане с 1 октября 2019 год в международных аэропортах четырех городов – Бухаре, Нукусе, Карши и Термезе был введен режим "открытого неба" с пятой степенью свободы, которая позволяет иностранным компаниям летать из Узбекистана не только в страну их регистрации.