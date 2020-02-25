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Прокуратура: видео загрязнения акватории в Приморье сняли в 2018 году
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РИА Новости

Прокуратура: видео загрязнения акватории в Приморье сняли в 2018 году

13:14 25.02.2020
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура по итогам проверки видео с акватории в Приморье, где на воде отмечается масштабное загрязнение черным веществом, установила, что ролик снят 1,5 года назад, сейчас вода чистая, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.
На прошлой неделе в группе Vladivostok в Facebook один из подписчиков опубликовал видео, снятое на пляже. На нем видно загрязнение на большой площади акватории. Глазова отмечала, что видео направлено находкинскому транспортному прокурору для проведения проверки.
"Установлено, что видео - 1,5-годичной давности. Тогда был разлив нефтепродуктов. Сейчас воды залива чисты", - сказала Глазова.
202010
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