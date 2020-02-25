Минск заявил о потере двух миллиардов долларов из-за "грязной" нефти

МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Экспорт Экспорт Белоруссии в 2019 году снизился более чем на 2 миллиарда долларов из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок "грязной" нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей

Как передает Sputnik Беларусь , Макей во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии МИД, где подводятся итоги работы органов дипломатической службы за прошлый год.

"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок "грязной" нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов", - заявил Макей.

По словам министра, за 2019 год прирост по остальной номенклатуре продукции составил 1 миллиард 84 миллиона долларов, или 4,3%. "Вроде, неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере… Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил 32,9 миллиарда долларов и уменьшился на 2,9%, или на 970,5 миллиона долларов", - заметил он.

Макей добавил, что на коллегии необходимо провести определенного рода ревизию, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах складывающейся ситуации, выработать пути ее разрешения. По словам главы МИД республики, в ближайшее время количество вызовов на внешнеэкономическом направлении будет только возрастать.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. По данным белорусского госконцерна "Белнефтехим", в результате инцидента на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ.