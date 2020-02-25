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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-25T15:13+0300
https://ria.ru/20200225/1565170366.html
Минск заявил о потере двух миллиардов долларов из-за "грязной" нефти
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РИА Новости

Минск заявил о потере двух миллиардов долларов из-за "грязной" нефти

13:12 25.02.2020 (обновлено: 15:13 25.02.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
© РИА Новости / Виктор Толочко
Нефтепровод "Дружба" в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Экспорт Белоруссии в 2019 году снизился более чем на 2 миллиарда долларов из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок "грязной" нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.
Как передает Sputnik Беларусь, Макей во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии МИД, где подводятся итоги работы органов дипломатической службы за прошлый год.
"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок "грязной" нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов", - заявил Макей.
По словам министра, за 2019 год прирост по остальной номенклатуре продукции составил 1 миллиард 84 миллиона долларов, или 4,3%. "Вроде, неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере… Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил 32,9 миллиарда долларов и уменьшился на 2,9%, или на 970,5 миллиона долларов", - заметил он.
Рабочие на нефтепроводе Дружба
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Макей добавил, что на коллегии необходимо провести определенного рода ревизию, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах складывающейся ситуации, выработать пути ее разрешения. По словам главы МИД республики, в ближайшее время количество вызовов на внешнеэкономическом направлении будет только возрастать.
В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. По данным белорусского госконцерна "Белнефтехим", в результате инцидента на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ.
В декабре председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков говорил, что с РФ ведется работа, направленная на выработку окончательных механизмов компенсации. Он уточнил, что цифра в 70 миллионов долларов, о которой было заявлено раньше, - это один из возможных вариантов расчетов белорусской стороны. В конце января посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что Москва готова компенсировать белорусским НПЗ ущерб от поступления загрязненной нефти. При этом компенсировать ущерб должна "Транснефть", она зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций из-за "грязной" нефти в "Дружбе".
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913201667
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелнефтехимВладимир МакейБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Россиюшка компенсирует всё десять лярдов. Ведь есть бабушки-пенсионерки.
25 февраля, 13:29
В Василь Мазепа
13402726
А сколько Россия потеряла продавая нефть белоруссии за дешево взамен на лживые союзнические отношения ещё предстоит посчитать( Нет,значит покупайте нефть по мировым расценкам
25 февраля, 13:52
Валерий Милан-Монако
4100002
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