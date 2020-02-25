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Минздрав Ирака сообщил о четырех новых случаях заражения коронавирусом
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РИА Новости

Минздрав Ирака сообщил о четырех новых случаях заражения коронавирусом

13:12 25.02.2020
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© REUTERS / Essam al-SudaniМедицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
© REUTERS / Essam al-Sudani
БАГДАД, 25 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака сообщило о четырех новых случаях заболевания коронавирусом в стране, говорится в полученном РИА Новости во вторник заявлении ведомства.
"Министерство подтверждает четыре случая инфицирования вирусом в провинции Киркук (север страны - ред.) у граждан Ирака. Все заболевшие - члены семьи, вернувшейся из поездки в Иран", - указано в заявлении.
Заболевшие иракцы помещены в карантин, медицинское наблюдение ведется за всеми людьми, контактировавшими с больными, уточняет минздрав.
В понедельник Багдад объявил о первом случае заболевания коронавирусом в стране. Болезнь была обнаружена у гражданина Ирана - студента одного из религиозных учебных заведений, приехавшего на учебу в провинцию Наджаф на юго-западе Ирака, до того как граница с Ираном была закрыта по решению иракских властей.
Во вторник правительство продлило введенный ранее запрет на въезд в страну иностранным гражданам, прибывающим из Китая и Ирана, а также ввело аналогичный запрет в отношении прибывающих из Таиланда, Южной Кореи, Японии, Италии и Сингапура.
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В провинции Наджаф со вторника отменяются занятия в школах и университетах сроком на 10 дней, запрещается проведение собраний на всей территории провинции, запрещается въезд в провинцию и выезд из нее, кроме как в исключительных случаях.
В Иране на данный момент подтверждено более 60 случаев заболевания, из них 12 со смертельным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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