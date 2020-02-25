Грязно, но весело: фестиваль Bloco da Lama в Бразилии

В Бразилии проходит один из самых необычных и забавных фестивалей — Bloco da Lama. Вечеринка, каждый участник которой должен хорошенько вываляться в грязи, — в фотоленте Ria.ru.
1 из 12
Bloco da Lama в переводе означает "вечеринка в грязи".
2 из 12
Главный элемент фестиваля — вязкая темная глина.
3 из 12
Ею следует перемазаться с головы до ног.
4 из 12
После этого чумазая компания устраивает песни. пляски и марш по улицам.
5 из 12
Хулиганский праздник ведет историю с 1986 года.
6 из 12
Все началось с вечеринки на пляже Джабакуара.
7 из 12
Несколько подростков обмазались грязью, чтобы защититься от насекомых.
8 из 12
Оказалось, что грязевой костюм отлично подходит для пляжных гуляний.
9 из 12
Необычная забава понравилась жителям города Парати.
10 из 12
Грязевой фестиваль решили проводить каждый год.
11 из 12
Праздник собирает все больше и больше поклонников со всего мира.
12 из 12
Участник фестиваля Bloco da Lama в Бразилии.