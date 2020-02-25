Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T18:08+0300
https://ria.ru/20200225/1565170244.html
Грязно, но весело: фестиваль Bloco da Lama в Бразилии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565168521_0:4:3071:1731_1036x0_80_0_0_a8fa2bfc868dbc9546e8b7f26b29a419.jpg
РИА Новости

Грязно, но весело: фестиваль Bloco da Lama в Бразилии

17:30 25.02.2020 (обновлено: 18:08 25.02.2020)
1391
В Бразилии проходит один из самых необычных и забавных фестивалей — Bloco da Lama. Вечеринка, каждый участник которой должен хорошенько вываляться в грязи, — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Bloco da Lama в переводе означает "вечеринка в грязи".

Участницы грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
1 из 12

Bloco da Lama в переводе означает "вечеринка в грязи".

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Главный элемент фестиваля — вязкая темная глина.

Участник грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
2 из 12

Главный элемент фестиваля — вязкая темная глина.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Ею следует перемазаться с головы до ног.

Участница грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
3 из 12

Ею следует перемазаться с головы до ног.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

После этого чумазая компания устраивает песни. пляски и марш по улицам.

Участник грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
4 из 12

После этого чумазая компания устраивает песни. пляски и марш по улицам.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Хулиганский праздник ведет историю с 1986 года.

Участник грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
5 из 12

Хулиганский праздник ведет историю с 1986 года.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Все началось с вечеринки на пляже Джабакуара.

Участники грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
6 из 12

Все началось с вечеринки на пляже Джабакуара.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Несколько подростков обмазались грязью, чтобы защититься от насекомых.

Участники грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
7 из 12

Несколько подростков обмазались грязью, чтобы защититься от насекомых.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Оказалось, что грязевой костюм отлично подходит для пляжных гуляний.

Участница грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
8 из 12

Оказалось, что грязевой костюм отлично подходит для пляжных гуляний.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Необычная забава понравилась жителям города Парати.

Участник грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
9 из 12

Необычная забава понравилась жителям города Парати.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Грязевой фестиваль решили проводить каждый год.

Участники грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
10 из 12

Грязевой фестиваль решили проводить каждый год.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Праздник собирает все больше и больше поклонников со всего мира.

Участники грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
11 из 12

Праздник собирает все больше и больше поклонников со всего мира.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Участник фестиваля Bloco da Lama в Бразилии.

Участник грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
12 из 12

Участник фестиваля Bloco da Lama в Бразилии.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
131002215
Обсудить 1
БразилияФото
Рекомендуем
«На Турцию!»: солнечная девочка готовиться к соревнованиям по плаванию
"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, что в молодости посещал Индию и занимался с йогами
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Амурский тигр в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае
Сколько тут кошек: заповедник в Приморье опубликовал фотозагадку
Специалисты ГПБУ Мосприрода Комплекса городского хозяйства нашли на природных территориях Долина реки Сетунь первые подснежники
В Москве зацвели подснежники
Озеро Байкал
Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Посетительница выставки Секс в античном Китае в Гонконге
Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Береговой ракетный комплекс Бал выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
"От этих ракет не уйти": почему флот США не сможет взять Россию с моря
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
СК вычислил второго участника убийства Япончика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
03:49Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в особый тюремный блок
03:43Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Лента новостейМолния