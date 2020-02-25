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В Индии шесть судей Верховного суда заболели свиным гриппом
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РИА Новости

В Индии шесть судей Верховного суда заболели свиным гриппом

13:11 25.02.2020 (обновлено: 13:37 25.02.2020)
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Шесть судей Верховного суда Индии заразились свиным гриппом (H1N1), сообщил изданию Indian Express судья Дхананджая Чандрахуд.
По его словам, судьи Верховного суда во время встречи с главным судьей Шарадом Бобде предложили начать вакцинацию судей и сотрудников суда.
Из-за заболевания ряд слушаний были перенесены. При этом один из заболевших судей пришел на заседание, но позже отложил его.
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Вирус H1N1 — респираторное заболевание свиней, которое вызывается вирусом гриппа А и периодически провоцирует вспышки заболевания у животных. Вирусы свиного гриппа приводят к высоким уровням заболеваемости при достаточно низкой смертности среди свиней. Они могут распространяться среди животных в течение всего года, но чаще вспышки приходятся на позднюю осень и зиму, подобно эпидемиям у людей. Впервые классический вирус свиного гриппа (вирус H1N1 гриппа А) был выявлен у свиньи в 1930 году.
По данным ВОЗ, пандемия свиного гриппа A (H1N1) в 2009-2010 годах началась в Мексике и быстро распространилась на более чем 214 стран. Считается, что от этого заболевания погибло от 105 до 395 тысяч человек.
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ВОЗМексикаИндияВ мире
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