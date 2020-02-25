В Индии шесть судей Верховного суда заболели свиным гриппом

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Шесть судей Верховного суда Шесть судей Верховного суда Индии заразились свиным гриппом (H1N1), сообщил изданию Indian Express судья Дхананджая Чандрахуд.

По его словам, судьи Верховного суда во время встречи с главным судьей Шарадом Бобде предложили начать вакцинацию судей и сотрудников суда.

Из-за заболевания ряд слушаний были перенесены. При этом один из заболевших судей пришел на заседание, но позже отложил его.

Вирус H1N1 — респираторное заболевание свиней, которое вызывается вирусом гриппа А и периодически провоцирует вспышки заболевания у животных. Вирусы свиного гриппа приводят к высоким уровням заболеваемости при достаточно низкой смертности среди свиней. Они могут распространяться среди животных в течение всего года, но чаще вспышки приходятся на позднюю осень и зиму, подобно эпидемиям у людей. Впервые классический вирус свиного гриппа (вирус H1N1 гриппа А) был выявлен у свиньи в 1930 году.