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В Смоленске две девушки погибли, отравившись угарным газом
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РИА Новости

В Смоленске две девушки погибли, отравившись угарным газом

13:09 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели двух девушек, которые отравились угарным газом на съемной квартире в Смоленске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 20 февраля текущего года в квартире одного из домов по ул. 8 Марта города Смоленска были обнаружены тела двух девушек 1998 и 2000 годов рождения. Погибшие по данному адресу снимали жилье. Предварительной причиной смерти людей явилось отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, на месте происшествия следователи СК обнаружили "самовольно установленный не пригодный для эксплуатации газовый проточный водонагреватель". Кроме того, по данным следствия, в помещении отсутствовала вентиляция.
По факту происшествия возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сотрудник МЧС России
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Следственный комитет России (СК РФ)СмоленскРоссияПроисшествия
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