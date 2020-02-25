В Смоленске две девушки погибли, отравившись угарным газом

"По предварительным данным, 20 февраля текущего года в квартире одного из домов по ул. 8 Марта города Смоленска были обнаружены тела двух девушек 1998 и 2000 годов рождения. Погибшие по данному адресу снимали жилье. Предварительной причиной смерти людей явилось отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, на месте происшествия следователи СК обнаружили "самовольно установленный не пригодный для эксплуатации газовый проточный водонагреватель". Кроме того, по данным следствия, в помещении отсутствовала вентиляция.
По факту происшествия возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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