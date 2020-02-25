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Туризм
2020-02-25T20:27+0300
https://ria.ru/20200225/1565168981.html
Эксперт: россияне не отказываются от туров в Италию из-за коронавируса
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РИА Новости

Эксперт: россияне не отказываются от туров в Италию из-за коронавируса

20:27 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТуристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представители турагентского сообщества РФ отмечают, что на фоне появившейся информации о случаях заражения коронавирусом в Италии спрос на туры в эту страну остается высоким, и не фиксируют аннуляций уже приобретенных путевок, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Осипова обратила внимание, что пока нет необходимости считать, сколько российских туристов сейчас находятся в Италии, поскольку не была объявлена эвакуация из этой страны и не поступало официальных ограничительных предупреждений.
"Туристический бизнес пока не получал никаких предупредительных рекомендаций ни от Роспотребнадзора, ни от Ростуризма. Эти ведомства внимательно мониторят ситуацию с коронавирусом. Если станет понятно, что в Италии или в других странах появится угроза здоровью наших туристов, то рекомендации появятся", — сказала собеседница агентства.
Однако по ее словам, пока все спокойно, продажи идут нормально, Италия по-прежнему пользуется большим спросом, аннуляций уже приобретенных туров нет. "Сейчас активно идут бронирования на летний период. Мы очень надеемся, что предстоящим летом россияне отдохнут в этой стране так же хорошо, как обычно, и даже лучше", — заключила Осипова.
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии, в административном центре Сицилии – Палермо. До сих пор все случаи заражения новым типом коронавируса были выявлены исключительно на севере Италии. Ко вторнику их общее число достигло 231. Семь человек скончались, причем шесть из них - в североитальянской области Ломбардия. По решению местных властей в шести северных регионах страны как минимум на неделю закрыты детские учреждения, школы и университеты. В ряде районов запрещены все публичные мероприятия культурного, спортивного и религиозного характера.
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