Эксперт: россияне не отказываются от туров в Италию из-за коронавируса

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представители турагентского сообщества РФ отмечают, что на фоне появившейся информации о случаях заражения коронавирусом в Италии спрос на туры в эту страну остается высоким, и не фиксируют аннуляций уже приобретенных путевок, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Осипова обратила внимание, что пока нет необходимости считать, сколько российских туристов сейчас находятся в Италии, поскольку не была объявлена эвакуация из этой страны и не поступало официальных ограничительных предупреждений.

"Туристический бизнес пока не получал никаких предупредительных рекомендаций ни от Роспотребнадзора, ни от Ростуризма. Эти ведомства внимательно мониторят ситуацию с коронавирусом. Если станет понятно, что в Италии или в других странах появится угроза здоровью наших туристов, то рекомендации появятся", — сказала собеседница агентства.

Однако по ее словам, пока все спокойно, продажи идут нормально, Италия по-прежнему пользуется большим спросом, аннуляций уже приобретенных туров нет. "Сейчас активно идут бронирования на летний период. Мы очень надеемся, что предстоящим летом россияне отдохнут в этой стране так же хорошо, как обычно, и даже лучше", — заключила Осипова.