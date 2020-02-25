Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

"Речь идет о том, что, безусловно, когда принимаются решения и ведутся обсуждения по <...> мегапроектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях. Это рабочий процесс, это нормально; и все министры, и руководители ведомств высказывают свою точку зрения президенту, ее аргументируют", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов.