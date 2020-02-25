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2020-02-25T13:51+0300
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Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
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РИА Новости

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

13:02 25.02.2020 (обновлено: 13:51 25.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.
"Речь идет о том, что, безусловно, когда принимаются решения и ведутся обсуждения по <...> мегапроектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях. Это рабочий процесс, это нормально; и все министры, и руководители ведомств высказывают свою точку зрения президенту, ее аргументируют", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов.
Как подчеркнул Песков, несмотря на то что Греф и Кудрин считали нецелесообразным строительство многих объектов — например, кольцевой дороги в Санкт-Петербурге или моста на остров Русский — из-за больших расходов, "в итоге решение было принято президентом и эти проекты были реализованы".
"Мы видим сейчас, насколько эта дорога (в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.) активно функционирует, насколько она разгрузила город и так далее, огромный мегаполис. Мы видим, как развивается остров Русский, университетский центр. Видим, что эти большие инфраструктурные объекты стали важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов в частности", — добавил пресс-секретарь.
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Алексей КудринСбербанк РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинГерман ГрефРоссияПолитика
Популярные комментарии
Может надо было слушать финансистов? Или разведчику виднее?
25 февраля, 13:12
rria6363
7200016
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