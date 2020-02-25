Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T13:02+0300
https://ria.ru/20200225/1565168647.html
В Саратове чиновнику дали два года колонии за гибель мужчины от наледи
https://cdn24.img.ria.ru/images/154970/76/1549707604_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ded8fa8fa74442ec11b88cb1ed02879.jpg
РИА Новости

В Саратове чиновнику дали два года колонии за гибель мужчины от наледи

12:59 25.02.2020 (обновлено: 13:02 25.02.2020)
256
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНаледь на крыше
Наледь на крыше
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Наледь на крыше. Архивное фото
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова во вторник приговорил бывшего главу управляющей компании к 2 годам лишения свободы по обвинению в том, что упавшие с неочищенных крыш домов в центре города глыбы льда привели к гибели пожилого мужчины и серьезно травмировали женщину, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее следствие информировало, что с крыши двухэтажного дома с офисными помещениями на улице Московской, 59 утром 2 марта прошлого года на 77-летнего пешехода упала глыба льда, его доставили в реанимацию, где он скончался. Следователи завели уголовное дело. В прокуратуре области уточнили РИА Новости, что к управляющей компании этого дома ранее не раз принимали меры реагирования по вопросу очистки от снега и наледи.
Работник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома в Санкт-Петербурге
6 февраля, 10:36
В Пензе глава УК отделался штрафом за падение льда на голову прохожей
Следствие и суд установили, что глава управляющей компании не предпринимал мер по своевременной очистке крыш обслуживаемых зданий от снега и наледи, в результате чего был смертельно травмирован 77-летний мужчина 2 марта, а затем 19 марта причинен тяжкий вред здоровью 48-летней женщины. Уточняется, что на женщину глыба льда упала с двухэтажного дома по улице Тулупная.
"Несмотря на непризнание подсудимым своей вины суд счел собранные следователями СК доказательства достаточными для признания его виновным в инкриминируемых деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших на общую сумму 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уборка снега и наледи
28 марта 2019, 10:53
В Томске сорвавшаяся с крыши глыба льда убила пожилую женщину
Экс-глава управляющей компании признан виновным по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
320001
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
Рекомендуем
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, избивал детей
Автомобили скорой медицинской помощи
В Смоленске две девушки погибли, отравившись угарным газом
Вид на Кремль
Секретарь СНБО Украины "спрогнозировал" развал России
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Руки в наручниках
Подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске ранее был судим
Статуя Фемиды в суде
Жителя Кировской области осудили на 16 лет за убийство пенсионерки
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани
Лавров прокомментировал предложение Путина о саммите пятерки СБ ООН
Машина прокуратуры
Прокуратура: видео загрязнения акватории в Приморье сняли в 2018 году
Московский Кремль
На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова отметила важность НКО в оказании паллиативной помощи
Покупатель в гипермаркете Лента
Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
Милана Семенькова из Калининграда
Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук назвал главное достижение Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел встречу с главой МИД Армении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал данных о "российском вмешательстве" от спецслужб США
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
Лента новостейМолния