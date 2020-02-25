В Саратове чиновнику дали два года колонии за гибель мужчины от наледи

САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Волжский районный суд Волжский районный суд Саратова во вторник приговорил бывшего главу управляющей компании к 2 годам лишения свободы по обвинению в том, что упавшие с неочищенных крыш домов в центре города глыбы льда привели к гибели пожилого мужчины и серьезно травмировали женщину, сообщило областное управление СК РФ

Ранее следствие информировало, что с крыши двухэтажного дома с офисными помещениями на улице Московской, 59 утром 2 марта прошлого года на 77-летнего пешехода упала глыба льда, его доставили в реанимацию, где он скончался. Следователи завели уголовное дело. В прокуратуре области уточнили РИА Новости, что к управляющей компании этого дома ранее не раз принимали меры реагирования по вопросу очистки от снега и наледи.

Следствие и суд установили, что глава управляющей компании не предпринимал мер по своевременной очистке крыш обслуживаемых зданий от снега и наледи, в результате чего был смертельно травмирован 77-летний мужчина 2 марта, а затем 19 марта причинен тяжкий вред здоровью 48-летней женщины. Уточняется, что на женщину глыба льда упала с двухэтажного дома по улице Тулупная.

"Несмотря на непризнание подсудимым своей вины суд счел собранные следователями СК доказательства достаточными для признания его виновным в инкриминируемых деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших на общую сумму 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Экс-глава управляющей компании признан виновным по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".