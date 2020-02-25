Лавров прокомментировал предложение Путина о саммите пятерки СБ ООН

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Саммит "пятерки" СБ ООН стал бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Как вы знаете, президент России Владимир Путин пригласил своих коллег провести саммит "пятерки". Такая встреча в верхах, безусловно, стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества. Реакция на это предложение обнадеживает. Будем работать над его реализацией", - сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".