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Лавров прокомментировал предложение Путина о саммите пятерки СБ ООН
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РИА Новости

Лавров прокомментировал предложение Путина о саммите пятерки СБ ООН

12:54 25.02.2020 (обновлено: 12:56 25.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Саммит "пятерки" СБ ООН стал бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Как вы знаете, президент России Владимир Путин пригласил своих коллег провести саммит "пятерки". Такая встреча в верхах, безусловно, стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества. Реакция на это предложение обнадеживает. Будем работать над его реализацией", - сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНВладимир ПутинВеликобританияФранцияКитайООНРоссияСШАВ мире
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