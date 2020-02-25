В Сирию за сутки вернулись более 970 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 970 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 972 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 342 человека (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 630 человек (женщин – 189, детей – 321)", - говорится в тексте бюллетеня.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.