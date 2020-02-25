В Сирию за сутки вернулись более 970 беженцев из Иордании и Ливана

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.