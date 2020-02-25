В Иране число случаев заражения коронавирусом выросло до 95 человек

"К сегодняшнему дню мы точно имеем 95 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Таким образом с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на 3, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля. Днем ранее минздрав Ирана, который раз в сутки публикует данные по коронавирусу, сообщал о 61 случае инфицирования и 12 смертях.