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В Иране число случаев заражения коронавирусом выросло до 95 человек
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РИА Новости

В Иране число случаев заражения коронавирусом выросло до 95 человек

12:52 25.02.2020 (обновлено: 13:42 25.02.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

"К сегодняшнему дню мы точно имеем 95 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

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Таким образом с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на 3, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля. Днем ранее минздрав Ирана, который раз в сутки публикует данные по коронавирусу, сообщал о 61 случае инфицирования и 12 смертях.
Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. Среди новых заболевших также большинство - жители одноименной провинции.
Накануне СМИ сообщали о выздоровлении 21 человека в Куме.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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