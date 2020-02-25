В Иране число случаев заражения коронавирусом выросло до 95 человек

ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.
"К сегодняшнему дню мы точно имеем 95 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
Таким образом с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на 3, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля. Днем ранее минздрав Ирана, который раз в сутки публикует данные по коронавирусу, сообщал о 61 случае инфицирования и 12 смертях.
Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. Среди новых заболевших также большинство - жители одноименной провинции.
Накануне СМИ сообщали о выздоровлении 21 человека в Куме.
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